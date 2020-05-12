Сегодня в эфире #безантракта: тренировка с хореографом Мариинки, открытый урок Додина с Боярской и Козловским, спектакль Бутусова
Сегодняшнее утро на #безантракта начнем с премьеры. В 12.00 специально для «Фонтанки» утреннюю тренировку проведет Юрий Смекалов, солист балета и хореограф Мариинского театра. Занятие #StayBalance2020 проводится по его собственной системе в прямом эфире. Цель — вернуть вашему телу силу и энергию, помочь дисциплинировав себя, прокачать все группы мышц по системе 20/20 (20 минут интенсивной разминки и 20 минут авторского тренинга, в котором соединяются практика классического балета и современного танца) и изучить несколько движений хореографической связки. 12+
В 14.00 встретимся в студии «Фонтанки». Гостем «Карантинника» нашей ведущей Ольги Маркиной станет главный режиссер театра имени В.Ф.Комиссаржевской Леонид Алимов. 18+
В 15.00 мы предлагаем показать детям запись спектакля ТЮЗа имени А.А. Брянцева «Про Иванушку-дурачка» в постановке Евгения Зимина. В роли медведя — звезда этого театра, народный артист России Николай Иванов. 6+
В 16.30 Русский музей проведет премьерную сдвоенную трансляцию. Валентина Горлова, завотделом экскурсионно-лекционной работы, проведет экскурсию «Юсуповы и Валентин Серов». А после нее Светлана Ершова, кандидат искусствоведения, критик, экскурсовод Русского музея прочтет лекцию о творчестве Зинаиды Серебряковой. 6+
Вечером мы не смогли выбрать между двумя эфирами и предлагаем определиться вам самим: в 19.00 на основной странице #безантракта вы можете посмотреть запись Малого драматического театра — Театра Европы: это открытый урок художественного руководителя и преподавателя Льва Додина, записанный в 2007 году, когда его студентами были Данила Козловский, Елизавета Боярская, Семен Александровский, Дмитрий Волкострелов, Павел Грязнов, Анастасия Забирова, Екатерина Клеопина, Дмитрий Луговкин и Уршула Малка. 16+
Фото: Михаил Огнев/ архив "Фонтанки.ру"
А на странице «Театры» Александринский театр, также в 19.00, покажет спектакль режиссера Юрия Бутусова по пьесе Бертольда Брехта «Человек = Человек». 16+
Обратите внимание, что записи спектаклей вскоре после показа изымаются из доступа. Остальные записи прошедших эфиров смотрите в разделах библиотеки #безантракта. Эксклюзивные интервью и концерты в редакции, а также дома у звезд, лекции, экскурсии — 24 часа в сутки, вне зависимости от часового пояса, на tv.fontanka.ru/.
«Фонтанка.ру»
11 лучших телесериалов мая: выбор «Фонтанки»
Новости
-
-
12 мая 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: тренировка с хореографом Мариинки, открытый урок Додина с Боярской и Козловским, спектакль Бутусова
-
11 мая 2020 - В Петербурге ушла из жизни старейшая артистка МДТ Светлана Григорьева. Она играла в «Вечно живых», «Доме», «Братьях и сестрах»
-
11 мая 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: стук «сердца» Эрмитажа, Комендантский дом Петропавловки, солисты Мариинского
-
09 мая 2020 - «В 1945 году фонтаны уже были открыты». Петергоф запустил «Самсона» в прямом эфире
-
09 мая 2020 - Эдуард Кочергин поделится с петербуржцами воспоминаниям в День Победы. Он расскажет о деревянном самолёте
Статьи
-
08 мая 2020, 18:34Большая часть повестки на длинных выходных будет посвящена 75-летию Победы. Тем не менее 8 – 11 мая останется время и для развлечений. Рассказываем о пяти событиях, на которые стоит обратить внимание, если вы остаётесь дома.
-
08 мая 2020, 15:22Несмотря на пандемию коронавируса, Петербург отпразднует 75-летие Победы. И наблюдать за торжествами можно, не нарушая режима самоизоляции. Воздушный и морской парады, Бессмертный полк, концерты, экскурсии, марафон «Дневники и письма войны» от БДТ, — рассказываем, что и где смотреть. Большую часть контента соберёт спецпроект «Фонтанки» «Говорит и показывает Ленинград».
-
06 мая 2020, 11:09Несмотря на закрытие всего и вся в связи с коронавирусом российские издательства продолжают выпускать книги. Правда, большинство новинок в конце апреля-начале мая увидят свет только в электронной форме. Топонимический детектив о переименовании российских улиц и городов, дачные рассказы от Дины Рубиной и ко, 254 фотографии Льюиса Кэрролла — рассказываем, что читать, чтобы отключиться от новостной повестки и, наконец, получить удовольствие от жизни.
-
30 апреля 2020, 16:29Помимо сериалов и полного метра, стриминговые платформы не устают выпускать в онлайн-прокат документальные ленты на любой вкус: про писателей и политиков, фриков и борцов, музыкантов и коронавирус. Перед майскими выходными «Фонтанка» провела ревизию этих проектов и рассказывает, что смотреть.
-
01 мая 2020, 10:28
-
-
-
-