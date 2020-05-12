Сегодня в эфире #безантракта: тренировка с хореографом Мариинки, открытый урок Додина с Боярской и Козловским, спектакль Бутусова Версия для печати Tweet

Сегодняшнее утро на #безантракта начнем с премьеры. В 12.00 специально для «Фонтанки» утреннюю тренировку проведет Юрий Смекалов, солист балета и хореограф Мариинского театра. Занятие #StayBalance2020 проводится по его собственной системе в прямом эфире. Цель — вернуть вашему телу силу и энергию, помочь дисциплинировав себя, прокачать все группы мышц по системе 20/20 (20 минут интенсивной разминки и 20 минут авторского тренинга, в котором соединяются практика классического балета и современного танца) и изучить несколько движений хореографической связки. 12+

В 14.00 встретимся в студии «Фонтанки». Гостем «Карантинника» нашей ведущей Ольги Маркиной станет главный режиссер театра имени В.Ф.Комиссаржевской Леонид Алимов. 18+

В 15.00 мы предлагаем показать детям запись спектакля ТЮЗа имени А.А. Брянцева «Про Иванушку-дурачка» в постановке Евгения Зимина. В роли медведя — звезда этого театра, народный артист России Николай Иванов. 6+

В 16.30 Русский музей проведет премьерную сдвоенную трансляцию. Валентина Горлова, завотделом экскурсионно-лекционной работы, проведет экскурсию «Юсуповы и Валентин Серов». А после нее Светлана Ершова, кандидат искусствоведения, критик, экскурсовод Русского музея прочтет лекцию о творчестве Зинаиды Серебряковой. 6+

Вечером мы не смогли выбрать между двумя эфирами и предлагаем определиться вам самим: в 19.00 на основной странице #безантракта вы можете посмотреть запись Малого драматического театра — Театра Европы: это открытый урок художественного руководителя и преподавателя Льва Додина, записанный в 2007 году, когда его студентами были Данила Козловский, Елизавета Боярская, Семен Александровский, Дмитрий Волкострелов, Павел Грязнов, Анастасия Забирова, Екатерина Клеопина, Дмитрий Луговкин и Уршула Малка. 16+





Фото: Михаил Огнев/ архив "Фонтанки.ру" Фото: Михаил Огнев/ архив "Фонтанки.ру"

А на странице «Театры» Александринский театр, также в 19.00, покажет спектакль режиссера Юрия Бутусова по пьесе Бертольда Брехта «Человек = Человек». 16+

Обратите внимание, что записи спектаклей вскоре после показа изымаются из доступа. Остальные записи прошедших эфиров смотрите в разделах библиотеки #безантракта. Эксклюзивные интервью и концерты в редакции, а также дома у звезд, лекции, экскурсии — 24 часа в сутки, вне зависимости от часового пояса, на tv.fontanka.ru/.

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