«В 1945 году фонтаны уже были открыты». Петергоф запустил «Самсона» в прямом эфире
Музей-заповедник «Петергоф», закрытый для посетителей из-за пандемии коронавируса, сделал поклонникам подарок к 9 мая. В этот день сотрудники в прямом эфире пустили Большой каскад фонтанов.
«Петергоф не понаслышке знает, что такое война. С сентября 1941 по январь 1944 года был оккупировал немецкими захватчиками. Но в 1945 году фонтаны уже были открыты, и «Самсон» является главным нашим символом», — отметили сотрудники музея в эфире Instagram.
Большой каскад пустили под песню «День Победы» и многочисленные лайки зрителей. «Спасибо за эфир!», «Всем здоровья», «Брызги в лицо!», — комментировали подписчики.
Увидеть эфир полностью можно в Instagram музея. Ранее, чтобы поддержать у подписчиков хорошее настроение, «Петергоф» выложил в соцсетях весеннее видео и поделился фото открытия фонтанов за десять лет.
«Фонтанка.ру»
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