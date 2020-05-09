«В 1945 году фонтаны уже были открыты». Петергоф запустил «Самсона» в прямом эфире

Музей-заповедник «Петергоф», закрытый для посетителей из-за пандемии коронавируса, сделал поклонникам подарок к 9 мая. В этот день сотрудники в прямом эфире пустили Большой каскад фонтанов.

«Петергоф не понаслышке знает, что такое война. С сентября 1941 по январь 1944 года был оккупировал немецкими захватчиками. Но в 1945 году фонтаны уже были открыты, и «Самсон» является главным нашим символом», — отметили сотрудники музея в эфире Instagram.

Большой каскад пустили под песню «День Победы» и многочисленные лайки зрителей. «Спасибо за эфир!», «Всем здоровья», «Брызги в лицо!», — комментировали подписчики.

Увидеть эфир полностью можно в Instagram музея. Ранее, чтобы поддержать у подписчиков хорошее настроение, «Петергоф» выложил в соцсетях весеннее видео и поделился фото открытия фонтанов за десять лет.

«Фонтанка.ру»

Читайте также:

9 мая: что будет происходить в Петербурге и как это увидеть из дома

