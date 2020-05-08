Евгений Водолазкин написал пьесу о коронавирусе. В COVID-19 виноваты караси в сметане

Автор «Лавра» и «Авиатора», лауреат «Большой книги» Евгений Водолазкин написал пьесу о коронавирусе. Возможно, первый в России художественный текст на тему COVID-19 появится в середине мая в электронной версии. Об этом «Фонтанке» рассказали в издательстве «Редакция Елены Шубиной» («АСТ»).

Произведение называется «Сестра четырех» и получило подзаголовок: «Трагикомическая пьеса о писателе, депутате, карасях в сметане и коронавирусе». Несколько человек — писатель, разносчик пиццы, депутат, доктор и медсестра — собираются в одной палате инфекционной больницы имени Альбера Камю. Впрочем, по мере развития событий окажется, что госпиталь — не совсем инфекционный, а каждый в компании героев выдаёт себя не за того, кем кажется.

Изоляция от общества лишь периодически прерывается сводками новостей по радио, и это позволяет задуматься о природе случившейся с человечеством катастрофы. И самая банальная версия — диверсия и отравленные караси в сметане — вскоре отходит на второй план.

«ПИСАТЕЛЬ. Сезонный грипп уносит сопоставимое количество жизней, но это — ежегодная сводка, рутина. То, что раньше было статистикой, сейчас представили как возникшую угрозу. А есть еще статистика жертв ДТП — почему не обратиться к ней?

/…/ ДЕПУТАТ. Так вы считаете, что это… Заговор?

ПИСАТЕЛЬ. Нет, не заговор. Так не сговоришься. Все мы несемся на такой скорости, в едином ритме… Просто всем захотелось остановиться, понимаете? Кто-то крикнул: пандемия! И все остановились… Все встают».









Автор: предоставлено издательством

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«В связи с нынешней пандемией на каждой стране, каждом городе и каждом деревенском клубе висит амбарный замок. Возникает дерзкая догадка: а, может, дело не в вирусе? Может, дело как раз-таки в замках? Время снимать замки — и время их развешивать», — отмечает в авторской аннотации Евгений Водолазкин.

Книга будет доступна на портале «Литрес». Кроме текста, издательство опубликует аудиоверсию «Сестры четырех».

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»

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