Сегодня в эфире #безантракта: Музей науки и техники, Karlsson Haus, «Панорама Блокады», мультимедиа-спектакль на Дворцовой

Близится День Победы, и эта дата — повод узнать лучше историю нашей страны в разных ее аспектах. С одним из них познакомит 8 мая в 13.00 Эрмитаж. Сотрудники его научной библиотеки создали выставку «По разные стороны линии фронта». Экспозиция включает альбом «Двенадцать изображений России», которые в 1943 году солдаты и офицеры Вермахта отправляли своим семьям в качестве подарков, а также книги, альбомы, рисунки и фотографии. Они показывают, как эту войну видели советские воины и жители блокадного Ленинграда. Рассказывает заместитель заведующего научной библиотекой Государственного Эрмитажа Ольга Зимина. 6+





Фото: hermitagemuseum.org Фото: hermitagemuseum.org

В 14.00 переместимся в Петропавловскую крепость. Музей истории Санкт-Петербурга записал экскурсию по Музею науки и техники. В нем собраны бытовые, измерительные, вычислительные, оптические приборы, а также транспортные средства, использовавшихся петербуржцами-ленинградцами с середины XIX до конца ХХ века. 6+

В 15.00 — детский час. У нас #безантракта новая площадка — театр Karlsson Haus, и спектакль Екатерины Ложкиной «Слон». Его заглавный герой помогает соседке, птичке Мэйзи, улетевшей в отпуск, и высиживает яйцо. 0+, рекомендован для детей от 4 лет.

В 17.00 вас традиционно итоги недели подведет в прямом эфире писатель Андрей Константинов. 18+

А в 19.00 вы увидите запись мультимедийного шоу «Панорама Блокады», показанного в 2019 году. Фасад Главного Штаба трансформировался в гигантский панорамный экран. А хроника вражеского наступления, обороны Ленинграда и картины блокадного города погружали зрителя в атмосферу военной эпохи. 6+

Ну и, конечно, продолжайте смотреть записи прошедших эфиров в разделах нашей библиотеки #безантракта. Эксклюзивные интервью и концерты в редакции, а также дома у звезд, спектакли, лекции, экскурсии — 24 часа в сутки, вне зависимости от часового пояса, на tv.fontanka.ru/.

«Фонтанка.ру»