Фото: скриншот с сайта театра Сегодня в эфире #безантракта: Гоша Куценко, эвакуация Русского музея, дискуссия о виновниках пандемий, фестивали света Версия для печати Tweet

Солнце греет все лучше, а батареи — слабее: скоро, по идее, настанет сезон для археологических раскопок. 7 мая в 13.00 о хранении находок каменного века, сделанных в Архангельской области, расскажет Эрмитаж в видеосюжете из Реставрационного-хранительского цента в Старой деревне. В этот раз, разглядывая итоги трудов археологов и реставраторов узнаем об уникальном мезолитическом поселении Веретьё I. Наш проводник в мир древностей — Мария Полковникова, сотрудник отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа. 6+

В 15.00 — детский час: #безантракта вновь в гостях у театра «Мюзик-Холл», маэстро Фабио Мастранджело и оркестра «Северная симфония». В этот раз сказку прочтет Гоша Куценко, и будет это небезызвестная серия рассказов «Книга джунглей» Редьярда Киплинга. 6+

В 16.30 совместный кинопоказ с пермской киностудией «Новый курс» проводит Русский музей и приглашает присоединиться читателей «Фонтанки». В эфире — документальный фильм об эвакуации коллекции Русского музея в годы Великой Отечественное войны «Бурлаки на Каме». Режиссер Сергей Лепихин, автор сценария Светлана Ивашкевич, композитор Геннадий Широглазов. 6+

В 19.00 загляните на страницу «Лекции» — там в прямом эфире пройдет дискуссия цикла #ЧТО_ПРОИСХОДИТ Ассоциации выпускников СПбГУ и Social Club. Ее тема — «Обыденность катастрофы». О том, почему нельзя сравнивать пандемию с одномоментными взрывными явлениями типа войн и землетрясений, и причем тут привычка человека ставить себя в центр событий, считая пандемию — врагом извне, — беседуют Кирилл Постоутенко, старший научный сотрудник кафедры политической истории Билефельдского университета (Германия) и доцент факультета современных языков Хельсинкского университета (Финляндия) и Виктор Каплун — кандидат философских наук, доцент кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук СПбГУ. 18+

А в 20.00 на основной странице проекта — видеосюжет о минувших фестивалях «Чудо света». Этой весной событие не состоялось — но остались записи прошлых. Их и вспомним: если вы были на апрельском фестивале света у ТЮЗа или на зимнем у Эрмитажа — ищите на видео себя. Если не были — смотрите и готовьтесь впредь не пропускать. 6+

Ну и, конечно, продолжайте смотреть записи прошедших эфиров в разделах библиотеки #безантракта. Эксклюзивные интервью и концерты в редакции, а также дома у звезд, спектакли, лекции, экскурсии — 24 часа в сутки, вне зависимости от часового пояса, на tv.fontanka.ru/.

«Фонтанка.ру»