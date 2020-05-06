Фото: предоставлено организаторами

Гоша Куценко перелистнет «Книгу джунглей» #безантракта

07 мая, четверг , 15.00
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Музыкально-визуальные спектакли театра «Мюзик—холл» стали одной из его визитных карточек в области репертуара для детей. Одной из звезд, принявших участие в проекте, стал заслуженный артист России Гоша Куценко. Запись представления с его участием «Фонтанка» предлагает посмотреть 7 мая #безантракта в 15.00.

«Книга Джунглей» Киплинга — сборник рассказов, впервые опубликованных в 1893 году. Сколько поколений выросло на произведении с тех пор — и не сосчитать. Но история про Маугли и животных, среди которых он рос, — медведя Балу, пантеру Багиру, удава Каа и, конечно, тигра Шерхана, — по-прежнему любима многими.

Музыкально-визуальный спектакль проходит в сопровождении оркестра «Северная симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело.

6+

«Фонтанка.ру»

Опубликовано 06 мая 2020, 23:10

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