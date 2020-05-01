Смольный собирает информацию об убытках частных учреждений культуры. Их обещал поддержать Беглов

Комитет по культуре Петербурга разместил информацию для негосударственных организаций в сфере культуры. Чиновники интересуются, какие убытки такие площадки терпят в связи с ограничениями, связанными с COVID-19.

«С целью проведения анализа сложившейся ситуации организациям, осуществляющим деятельность в сфере культуры на территории Санкт-Петербурга, и терпящим убытки, предлагаем направить информацию в комитет по культуре об объемах понесенных убытков», — говорится в сообщении.

Руководителям культурных площадок предлагают заполнить небольшую форму со сведениями о своих организациях, указать примеры событий, которые проводились в 2018-2020 годы. Напрямую о том, что Смольный планирует возместить убытки, в документе не говорится. Однако в файле присутствует графа «расчет размера необходимых средств во 2-м квартале 2020 года», «документы, подтверждающие расходы». Сбор сведений ведётся до 11 мая включительно.





Фото: vk.com/planetarium1 Фото: vk.com/planetarium1

Напомним, комитет по культуре приостановил допуск посетителей в культурные учреждения Петербурга с 19 марта. Запрещены даже прямые трансляции из из музеев и театров. На этом фоне частные культурные проекты, которые работали без поддержки государства, оказались в особенно уязвимом положении. Среди пострадавших — Музей стрит-арта, резиденты «Севкабель Порта», «Планетария № 1», галереи «Анна Нова» и KGallery. В конце апреля губернатор Александр Беглов заявил, что готов выделить оперативный резерв для поддержки тех площадок, финансирование которых не осуществлялось либо осуществлялось частично за счет средств бюджета Петербурга.

«Фонтанка.ру»

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