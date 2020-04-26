Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив В будущее возьмут не всех. Какие культурные пространства Петербурга не переживут пандемию без помощи Версия для печати Tweet

«Месяц мы продержимся, на другой будет сложно, а на третий — помрём». Кинотеатры, книжные магазины, арт-центры, галереи рассказали «Фонтанке», как переживают вспышку коронавируса. Объясняем, какие знаковые пространства мы можем потерять и как им помочь.

Часть кинотеатров

Кинотеатры в Петербурге массово закрылись в конце марта и до сих пор находятся в простое. При этом аренду, зарплаты сотрудникам и расходы на эксплуатацию помещений продолжают оплачивать, то есть «работают» себе в минус. Часть площадок может не открыться после пандемии COVID-19, прогнозирует глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

«Какие конкретно сети или кинотеатры закроются, судить сложно. Но в лучшем положении окажутся те, кто выстроил хорошие отношения с собственниками помещений и смогут договориться нулевой аренде, существенных отсрочках или скидках по платежам, — отмечает эксперт. — Но самое интересное начнётся после пандемии. Кинотеатры смогут начать работать не сразу после снятия ограничительных мер, по самым оптимистическим прогнозам, к осени. Только есть вероятность, что к этому времени показывать будет нечего: кинопроизводители не станут выводить потенциально кассовые фильмы в прокат. Именно в этот момент к владельцам кинотеатров прибегут арендодатели со словами: «Вы открыты — платите, ваши проблемы, что нет хороших фильмов». Это может привести ещё к одной волне кризиса на кинорынке.





Фото: poravkino.ru Фото: poravkino.ru

Некоторые кинотеатры, чтобы выжить, сейчас пробуют альтернативные схемы работы. Например, сеть «Мираж» в Петрозаводске запустила доставку еды, сеть «Каро» создала онлайн-платфому для показа фильмов. «Но всё это не о реальном бизнесе, а о маркетинговых ходах, которые позволяют поддерживать контакт со зрителями», – уверен Олег Березин.

Чем помочь: «Пока все инициативы, принятые федеральным правительством для поддержки бизнеса, – немного комариные. Ассоциация владельцев кинотеатров постоянно следит за ситуацией и обновляет список желаемых мер. А если помечать и попросить по максимуму, то хорошо бы, если бы государство сказало: «Окей, мы можем покрыть вам хотя бы половину текущих расходов. Даём по 300 тысяч в месяц на один кинотеатр». Но это вряд ли случится».

Резиденты «Севкабель Порта»

Сразу подчеркнём: самому «Севкабель Порту» закрытие не грозит. Культурное пространство на берегу Финского залива обладает достаточными ресурсами, чтобы выстоять пандемию, и во время самоизоляции даже занялось проектами по развитию территории. «Мы готовим помещения для новых резидентов, повышаем безопасность и качество зданий, благоустраиваем пространства, проводим ремонт малых архитектурных форм и создаем новые локации и объекты», – перечислил куратор проекта Алексей Онацко.





Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

А вот конкретным резидентам «Севкабеля» — кафе, бургерным, барам, клубам, всевозможным мастерским — приходится тяжелее. «Можно сказать, что все они так или иначе серьёзно ощутили на себе последствия коронавируса и вынужденных каникул, — говорит Онацко. — Сложнее всего тем, кто был непосредственно завязан на производство событий. Концертный зал, клубы, бары, выставки — у них нет шансов работать удаленно или с помощью доставки. В концертном зале «Морзе» отменилось около 30 крупных концертов с участием исполнителей из Европы, Америки и Азии. Мы также были вынуждены приостановить работу масштабного выставочного проекта «Память говорит. Дорога через войну».

Чем помочь: Сам «Севкабель Порт» старается «найти оптимальные возможности для поддержки резидентов»: некоторым снизили или отсрочили арендную плату, другие работают на проценты от выручки. Сами горожане могут поддержать любимые заведения, заказав доставку их продукции на сайте.

Резиденты Новой Голландии

В Новой Голландии на вопросы «Фонтанки» оперативно ответить не смогли. Но понятно, что ситуация здесь аналогична «Севкабель Порту»: рукотворный остров, получивший новую жизнь благодаря инвестициям Романа Абрамовича, кризис перестоит. Но чем будет заполнено пространство после пандемии — вопрос.





Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру" Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

В марте Новая Голландия запустила «ВКонтакте» группу Support Locals, где делится информацией о резидентах и о том, что у них можно заказать онлайн. «Все они сегодня под угрозой если не разорения, то сильных финансовых потерь, которые осложнят, а в худшем случае отменят существование вовсе», — констатирует администрация острова.

Чем помочь: зайти в группу Support Locals, заказать товары и услуги с доставкой.

«Планетарий № 1»

Частный «Планетарий № 1» в старинном газгольдере на набережной Обводного канала с конца марта перешёл на выпуск защитных масок. Сначала сотрудники шили их в ручном режиме, позже к производству подключили роботов. «Мы увеличили производство до 5 тысяч масок в день и этим закрыли зарплатный фонд, хотя и не до конца, — рассказал «Фонтанке» создатель пространства Евгений Гудов. — Никого из ста сотрудников не уволили: те, кто раньше встречали гостей, проводили экскурсии, продавали сувениры, теперь занимаются масками. Отдел по работе со школьными группами и турфирмами — сбытом товара. Только дизайнеры продолжают работать в прежнем режиме и делать графику для планетария».





Фото: vk.com/planetarium1 Фото: vk.com/planetarium1

По словам Гудова, за март площадка из-за отмены событий потеряла около 20 миллионов рублей выручки. Убыток за апрель за счёт новых направлений деятельности не такой большой, но планетарию надо платить проценты по кредитам, аренду, коммунальные платежи. «Месяца два-три мы в таких условиях продержимся. Да что уж там говорить, продержимся и дольше. Только из планетария превратимся в цех по пошиву масок».

Чем помочь: «Купить маски. Но вопрос сейчас даже не в том, как поддержать нас, а как поддержать самих горожан. Всем сейчас трудно».

Независиме книжные магазины

Независимые книжные притягивают горожан и туристов яркими книжными обложками, продуманными интерьерами и запахом свежесваренного кофе. Но теперь пустуют: падение спроса составило 80-85 процентов, оценивает сооснователь «Порядка слов» Константин Шавловский. «Преимущество таких магазинов — в уникальной атмосфере. Когда она исчезает, то остаётся только книжка плюс цена и удобство получения. На этом фоне даже те, кто ведёт интернет-продажи, проигрывают гигантам вроде Ozon.ru, — отмечает он. — Там начинается большой бизнес, а независимые книжные — это не про бизнес, а про «прийти в гости к человеку, чей выбор ты ценишь, и встретить единомышленников».





Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру" Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Государство в марте включило книжные в список отраслей, больше всего пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, продолжает руководитель «Подписных изданий» Михаил Иванов. Это даёт отсрочку по налогам на полгода, обещают также выплатить один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника и возможность взять беспроцентный кредит на зарплату. Но больше бизнесу требуются обычные кредиты, в том числе и на развитие, говорит Иванов: «Это нужно, чтобы расплачиваться с издательствами за книги и вкладывать в перспективные проекты — развитие онлайн-инфраструктуры, организация будущих событий».

Сотрудники «Подписных» сейчас либо работают из дома либо занимаются обслуживанием интернет-магазина: «Профессионалы книжного дела запаковывают книги в пупырчатую плёнку и заклеивают коробки для доставки скотчем. Тяжело приспосабливаться, но надо».

Чем помочь: государство и банки могут поддержать книжные, облегчив доступ к кредитам. Обычным же горожанам стоит заглянуть в соцсети любимых площадок: каждая запускает свою акцию. Одни создают платные онлайн-лектории, другие предлагают сертификаты на покупку и доставку книг, третьи собирают пожертвования через Patreon. «Даже репост, лайк может помочь. Это звучит смешно, но на самом деле нет, если ты не имеешь ресурсов на рекламу», — отмечает Константин Шавловский.

«Тинькофф Арена»

«Наша площадка достаточно новая, открылась в 2018 году и не имеет государственного финансирования. Чтобы окупаться, нужно проводить 17-20 событий в месяц. Мы только-только начали выходить на эти цифры, и в этот момент нам просто отрубили руки и запретили работать», – рассказал «Фонтанке» президент концертно-спортивного комплекса Вадим Финкельштейн.

По словам бизнесмена, если рестораны могут хотя бы заниматься доставкой еды и сразу после снятия ограничений начнут работать в обычном режиме, то концертным площадкам – сложнее: «Любое мероприятие планируется от четырех до шести месяцев. Всё, что мы намечали на весну – отменено или перенесено. Только за март и апрель наш убыток – 20 миллионов. Лето – не сезон, поэтому следующие договорённости будут заключаться на конец 2020 – начало 2021 года. А налог на недвижимость за 2019 год мы уже отдали, платим зарплаты, оплачиваем отопление. Хорошо, что банк пошёл навстречу и отодвинул срок оплаты кредитов, но мы же всё равно отнесём туда эти деньги, только позже».





Фото: "Фонтанка.ру"/Архив Фото: "Фонтанка.ру"/Архив

Концертный комплекс продолжает платить зарплату нескольким десяткам сотрудников – от главного инженера и бухгалтерии до работников, ответственных за звук и свет: «Как ты можешь этих людей уволить, если их так долго набирал и через 2-3 месяца они снова понадобятся?»

По оценкам Вадима Финкельштейна, в таком же состоянии находятся и остальные частные концертные площадки и клубы города. Письма, направленные губернатору и в профильные комитеты Петербурга, остались без ответа.

Чем помочь: «Хотя бы сняли просто налог на недвижимость. Потому что он немаленький. А ещё лучше было бы получить государственные тендеры на проведение мероприятий для городских властей. Только это поможет после снятия ограничений обеспечить арене минимальную загрузку. Мы ведь можем делать всё – от конгрессов до спортивных соревнований или оперы».

Пространство «Казанская, 7»

«На данный момент мы закрыты. Работаем на удалёнке впятером, остальные сотрудники — всего в штате работало около 30 человек — уволены, — отметила а разговоре с «Фонтанкой» арт-директор пространства «Казанская, 7» Светлана Яремич. — Мы пока не знаем, откроемся заново или нет. У нас огромные площади в центре города. Это полторы тысячи квадратных метров, которые находятся в аренде. Если за апрель мы ее сможем оплатить, то за май — вряд ли, и теперь ждём решения от собственника».





Фото: vk.com/freedom_kazanskaya7 Фото: vk.com/freedom_kazanskaya7

Чем помочь: «Мы запустили продажу абонементов — билеты на концерты, которые можно использовать да конца года. Как вариант, можно нажать на кнопочку «Пожертвования» в соцсетях «Казанской, 7». Нас могут спасти арендные каникулы — но собственник здания пока предлагает лишь отсрочку или небольшие скидки».

Арт-центр «Пушкинская, 10»

Легендарный арт-центр у Московского вокзала, где выставлялись митьки, новые реалисты и некрореалисты, ещё в середине апреля заявил, что ему нечем платить за коммунальные услуги, и в условиях отсутствия госфинансирования площадка не проживёт без народной поддержки. Руководители пространства объявили серию онлайн-концертов #Пушкинскаяlive, которую продвигали в своих соцсетях БГ и Юрий Шевчук. Все выступления можно послушать бесплатно, но можно и «оплатить» донейшнами.





Фото: vk.com/pushkinskaya10 Фото: vk.com/pushkinskaya10

Через неделю после старта марафон собрал 107 тысяч рублей, но это лишь треть от суммы, которая требуется для оплаты счетов за март. А ведь остаются ещё апрель и май, когда центр тоже простоит закрытым. «Все годы мы сами зарабатывали на то, что в арт-центре работали 40 мастерских для художников, семь музыкальных студий, три театра, Музей нонконформистского искусства, Музей звука, Музей русского рока и многое другое. Но теперь нам будет грозить выселение. Комитет по культуре наше письмо получил, там говорят, что сочувствуют, но, пока не принят бюджет, ничем не могут помочь», — отметил член правления «Пушкинской, 10», художник, писатель и правозащитник Юлий Рыбаков.

Чем помочь: все возможности поддержать арт-центр агрегированы на сайте. Кроме того, в соцсетях «Пушкинской, 10» можно приобрести картины дружественных центру художников.

Арт-центр «Борей»

Одна из старейших в Петербурге художественных галерей «Борей» с началом пандемии виртуализировалась. Открывшуюся 31 марта выставку фотографий Олега Полещука «Жизнь изначальная» перенесли в соцети. Там же создали интернет-магазин, где можно приобрести работы современных художников.





Фото: vk.com/boreyartcentr Фото: vk.com/boreyartcentr

«Мы никогда не жили за счет посетителей — вход был свободным, и продажи искусства были не такими высокими. Выживали за счет грантов, что-то зарабатывали дизайном и издательской деятельностью, — говорит президент арт-центра Татьяна Пономаренко. — Но сейчас спрос на такие услуги упал: не так много авторов, способных заработать деньги на собственную книжку; людей, которым нужен графический дизайн или дизайн интерьеров, тоже нет. Месяц в таких условиях мы продержимся, на другой будет сложно, на третьем помрём».

Чем помочь: «Наш самый большой расход — даже не арендные платежи, а коммунальные. Если бы их не взимали во время пандемии, это стало бы существенной помощью. Конечно, покупки в интернет-магазине поддержали бы художников. Но есть ли горожане, способные покупать картины? У кого сейчас такая «жировая прослойка», чтобы инвестировать в искусство?»

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»