Сегодня в эфире #безантракта: «Детский альбом» Зазеркалья, пушистые граждане «Республики котов», Елена Воробей, «ШиzZлонг»

В субботу, 25 апреля, Эрмитаж продолжит показывать свои сокровища — в прямом смысле слова. На очереди — Золотая кладовая. В 13.00 вы узнаете о кладе, найденном в кургане «Хохлач», что на окраине Новочеркасска. Памятник сармарского периода был открыт в 1864 году при строительстве трубопровода. И, как и во многих погребениях, в нем обнаружились уникальные вещи. Часть клада была в свое время расхищена, а сохранившаяся — направлена в Эрмитаж по приказу Александра II. Среди самых выдающихся составляющих клада — диадема с деревьями и фигурками животных, а также посуда из драгоценных металлов. 6+

В 15.00 переместимся в детский музыкальный театр «Зазеркалье». На этот раз там, действительно, детский спектакль, — «Детский альбом» на музыку Петра Чайковского. Режиссёр — Александр Петров, дирижёр Аркадий Штейнлухт. 9+

В 17.00 у нас по программе — визит в царство умиления: видеооператор «Фонтанки» навестил граждан «Республики котов» и узнал, каково им в самоизоляции в эти дни. 0+





Фото: catsrepublic.ru/ Фото: catsrepublic.ru/

19.00 — время традиционного домашнего концерта. В этот раз у нас — жанр эстрадного юмора и пародии. Камера в прямом эфире заглянет в гости к победительнице программы «Три аккорда», обладательнице премии «Шансон года» Елене Воробей. Готовьте свои вопросы. 18+

А в 20.00 на странице «Музыка» начнется концерт участников нашего недавнего марафона в поддержку врачей #минусвирус — группы «ШиzZлонг». Музыканты будут играть в прямом эфире в клубе «Сердце» — а вы сможете послушать их #безантракта. 18+

Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на странице онлайн-фестиваля «Фонтанки».

«Фонтанка.ру»