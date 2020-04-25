Сегодня в эфире #безантракта: «Детский альбом» Зазеркалья, пушистые граждане «Республики котов», Елена Воробей, «ШиzZлонг»

25 апреля 2020, 08:40
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В субботу, 25 апреля, Эрмитаж продолжит показывать свои сокровища — в прямом смысле слова. На очереди — Золотая кладовая. В 13.00 вы узнаете о кладе, найденном в кургане «Хохлач», что на окраине Новочеркасска. Памятник сармарского периода был открыт в 1864 году при строительстве трубопровода. И, как и во многих погребениях, в нем обнаружились уникальные вещи. Часть клада была в свое время расхищена, а сохранившаяся — направлена в Эрмитаж по приказу Александра II. Среди самых выдающихся составляющих клада — диадема с деревьями и фигурками животных, а также посуда из драгоценных металлов. 6+

В 15.00 переместимся в детский музыкальный театр «Зазеркалье». На этот раз там, действительно, детский спектакль, — «Детский альбом» на музыку Петра Чайковского. Режиссёр — Александр Петров, дирижёр Аркадий Штейнлухт. 9+

В 17.00 у нас по программе — визит в царство умиления: видеооператор «Фонтанки» навестил граждан «Республики котов» и узнал, каково им в самоизоляции в эти дни. 0+



Фото: catsrepublic.ru/

19.00 — время традиционного домашнего концерта. В этот раз у нас — жанр эстрадного юмора и пародии. Камера в прямом эфире заглянет в гости к победительнице программы «Три аккорда», обладательнице премии «Шансон года» Елене Воробей. Готовьте свои вопросы. 18+

А в 20.00 на странице «Музыка» начнется концерт участников нашего недавнего марафона в поддержку врачей #минусвирус — группы «ШиzZлонг». Музыканты будут играть в прямом эфире в клубе «Сердце» — а вы сможете послушать их #безантракта. 18+

Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на странице онлайн-фестиваля «Фонтанки».

«Фонтанка.ру»

Федор Чистяков, Green Day, Диана Арбенина, балет Серебренникова: Чем заняться в Сети на выходных 24 – 26 апреля

24 апреля 2020, 08:45
«Обнуляемся» с лидером группы «Ноль», слушаем лекцию о странностях самоизоляции и поэтические чтения с Андреем Макаревичем и Петром Наличем, смотрим трёхдневный музыкальный стрим с участием Бруно Марса и Эда Ширана. Составили для вас исчерпывающий гид по онлайн-развлечениям на этот уикэнд.

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