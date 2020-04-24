Фото: сайт аукционного дома «Коту с беспредельной нежностью». Как вещи Бродского, Довлатова и старая печатная машинка спасали петербургскую культуру Версия для печати Tweet

850 тысяч рублей — столько удалось выручить на благотворительном аукционе за автограф Иосифа Бродского «Коту». Ещё в полмиллиона покупатели оценили конверт от письма, которое поэт отправил из США в СССР в 1972 году из эмиграции. Кто такой «Кот», и как спасение старейшего петербургского толстого журнала превратилась в международную акцию, — об этом «Фонтанка» пообщалась с куратором аукциона в поддержку «Звезды» режиссёром Ромой Либеровым и соредактором издания Яковом Гординым.

Толстый журнал «Звезда», где печатались Ахматова, Бродский, Довлатов, Солженицын, уже несколько лет находится на грани существования. Грантов от государства не хватает, каждый год редакция объявляет, что может закрыться. Спасается только благодаря спонсорам.

Отчаявшись смотреть на драму вокруг издания, пережившего блокаду и разгромное постановление «О журналах «Звезда» и «Ленинград», к спасению подключились москвичи. Режиссёр Рома Либеров («Иосиф Бродский. Разговор с небожителем», «Написано Сергеем Довлатовым», «ИЛЬФИПЕТРОВ», «Сохрани мою речь навсегда») и аукционный дом «12-й стул» 22 апреля провели в поддержку «Звезды» благотворительный аукцион. За 80 лотов из удалось выручить 2,5 миллиона рублей. «Чтобы дожить до конца года, этого точно хватит», — констатирует Яков Гордин.

Самым дорогим предметом стало письмо Иосифа Бродского «Коту» — это прозвище петербургского филолога Константина Азадовского. В «Континенте» №61 за 1989 год были опубликованы одиннадцать стихотворений поэта. Бродский сам отксерокопировал эти страницы и подписал другу: «Коту с беспредельной нежностью: семнадцать лет (и каких!) спустя. — Новый Виконт де Бражелон. Иосиф. 30. XII. 1989. New York». Автограф ушёл за 850 тысяч рублей при стартовой цене в одну тысячу.





Фото: сайт аукционного дома Фото: сайт аукционного дома

На втором месте — ещё один раритет, связанный с Бродским: конверт от первого письма, которое будущий нобелевский лауреат отправил Якову Гордину в Ленинград, предположительно, в 1972 году. Тогда Бродский только-только эмигрировал в США и жил в Энн-Арборе в статусе «приглашённого поэта» Мичиганского университета. Лот продали за 550 тысяч рублей.





Фото: сайт аукционного дома Фото: сайт аукционного дома

Любопытно, что относящиеся к Довлатову предметы заинтересовали участников торгов меньше. В 120 тысяч рублей оценили покупатели автограф «В память о тёплой водке». Такую надпись оставил прозаик на книге коллеге-экскурсоводу Михаилу Глазомицкому, работавшему с ним в музее-заповеднике Пушкина «Михайловское» в 1976-1977 годах.

Аукцион готовили около года: предметы искали в редакции и архиве «Звезды», в личных коллекциях руководителей, авторов и друзей издания. Либеров, человек не чужой Петербургу, периодически приезжал в город и задавал направление для поисков. Так в каталоге оказались вещи, которые уже давно пылились редакции на Моховой улице, не привлекая особенного внимания сотрудников. «Пишущая машинка «Ундервуд» начала XX века, на которой перепечатывали рукописи в «Звезде» до 1960-х годов, стала открывающим лотом. Она стояла в кабинете соредакторов журнала таким полузаваленным образом. Удивительно было узнать, что она в рабочем состоянии», — говорит режиссёр. Лот принес 70 тысяч рублей. Старую вывеску «Звезды», которую воспринимали в редакции едва ли не как строительный мусор, продали за 28 тысяч рублей.

Часть предметов специально для торгов изготовили друзья «Звезды». Так появилась серия фотографий Михаила Мильчика «Отъезд И.А. Бродского и его комната». Петербургский историк архитектуры и друг поэта сделал эти кадры 4 июня 1972 года, в день отъезда Бродского из СССР. Плёнки сохранились, по просьбе Либерова Мильчик заново отпечатал фотографии.

«Аукцион превратился в международную, межконтинентальную акцию поддержки. Насколько я знаю от директора аукционного дома, в нём принимали участие не только наши сограждане, но и жители Англии, Франции, Финляндии, США, Прибалтики. Это говорит об интересе к нашей культуре и к журналу «Звезда», — говорит Яков Гордин. — В процессе подготовки к торгам нашлись предметы, на которые мне самому удалось посмотреть новыми глазами. У меня дома сохранился пригласительный билет, данный тестю, писателю Леониду Рахманову, на выступление Жданова с докладом о журналах «Ленинград» и «Звезда». Вне печальной ситуации со «Звездой» я бы на эту картонку внимания не обратил. Но понял, что это может быть интересным, если речь идёт о том, чтобы представить овеществлённую историю. Этот кусочек картона ушёл за довольно большие деньги (22 тысячи рублей — Прим.ред.)».





Фото: сайт аукционного дома Фото: сайт аукционного дома

И Либеров, и Гордин результатами аукциона довольны. Впрочем, даже в этой счастливой концовке есть свои детали. Если ситуация с финансированием «Звезды» не наладится, аукцион придётся проводить вновь в следующем году, а достойных торгов предметов осталось не так много, считает Яков Гордин. По крайней мере, с тем самым письмом Бродского из «американского конверта» 1972 года соредактор «Звезды», как он признался «Фонтанке», расставаться не намерен: «Это было бы некорректно по отношению к автору письма».

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»

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