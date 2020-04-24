Группа «АукцЫон» выпустила новый альбом «Мечты»

24 апреля 2020, 10:52
Версия для печати Версия для печати

Петербургская рок-группа «АукцЫон» официально выпустила свой новый полноформатный альбом «Мечты». Это первая крупная студийная работа коллектива за четыре года – предыдущий альбом, «На Солнце», увидел свет в 2016 году.

За сутки до релиза музыканты уже представили весь альбом слушателям, причем сделали это в прямом эфире. Вместе со зрителями участники «АукцЫона» отслушали финальные версии песен, а затем ответили на вопросы с помощью просветительского ресурса Arzamas. Трансляцию вел лидер группы Леонид Федоров, который в конце эфира признался, что хотел бы поскорее увидеть своих коллег вживую.

Альбом «Мечты» включает в себя девять треков, два из которых — «Мечты» и «Тиша» — ранее были опубликованы в качестве синглов и даже экранизированы. В первом видео фронтмен Леонид Федоров гуляет по пустой Москве и исполняет причудливые танцы, а в «Тише» показаны все тяготы режима самоизоляции — экран, как в онлайн-конференции, поделен на части, в одной из которых зритель видит поющего Леонида Федорова — а в другой — Олега Гаркушу.





Автор: обложка альбома
Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Релиз «Мечты» доступен для прослушивания на всех стриминговых сервисах.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

Федор Чистяков, Green Day, Диана Арбенина, балет Серебренникова: Чем заняться в Сети на выходных 24 – 26 апреля

24 апреля 2020, 08:45
«Обнуляемся» с лидером группы «Ноль», слушаем лекцию о странностях самоизоляции и поэтические чтения с Андреем Макаревичем и Петром Наличем, смотрим трёхдневный музыкальный стрим с участием Бруно Марса и Эда Ширана. Составили для вас исчерпывающий гид по онлайн-развлечениям на этот уикэнд.

Новости

Предыдущие новости

Статьи

Предыдущие статьи

Фишки

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
© 2000-2020 Фонтанка.Ру
Свидетельство Роскомнадзора
Эл № ФС 77-52806
Правила использования материалов сайта
>