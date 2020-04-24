Группа «АукцЫон» выпустила новый альбом «Мечты»
Петербургская рок-группа «АукцЫон» официально выпустила свой новый полноформатный альбом «Мечты». Это первая крупная студийная работа коллектива за четыре года – предыдущий альбом, «На Солнце», увидел свет в 2016 году.
За сутки до релиза музыканты уже представили весь альбом слушателям, причем сделали это в прямом эфире. Вместе со зрителями участники «АукцЫона» отслушали финальные версии песен, а затем ответили на вопросы с помощью просветительского ресурса Arzamas. Трансляцию вел лидер группы Леонид Федоров, который в конце эфира признался, что хотел бы поскорее увидеть своих коллег вживую.
Альбом «Мечты» включает в себя девять треков, два из которых — «Мечты» и «Тиша» — ранее были опубликованы в качестве синглов и даже экранизированы. В первом видео фронтмен Леонид Федоров гуляет по пустой Москве и исполняет причудливые танцы, а в «Тише» показаны все тяготы режима самоизоляции — экран, как в онлайн-конференции, поделен на части, в одной из которых зритель видит поющего Леонида Федорова — а в другой — Олега Гаркушу.
Релиз «Мечты» доступен для прослушивания на всех стриминговых сервисах.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»
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