Сегодня в эфире #безантракта: первоцветы, экскурсия по тюрьме, Алексей Воробьев, «Евгений Онегин»
Сегодня утром — без физкультуры, но с Малым драматическим театром. В полдень его артисты Михаил Титоренко и Станислав Ткаченко прочитают прозу и стихи лауреата литературной премии им. Маршака Сергея Махотина. Детские чтения современной литературы рассчитаны на аудиторию от пяти лет, цикл так и называется — «От пяти и до без конца».
В 13.00 заглянем в Эрмитаж. В этот раз изучаем экспозицию в Кутузовском коридоре. Речь пойдет о Европе в эпоху Великого переселения народов — вы увидите археологические памятники IV – VI века, времен формирования многих культур европейских этносов. 6+
В 14.00 — время перенестись в редакцию. В этот раз на «Карантинник» к Ольге Маркиной заглянет ее коллега, актер театра и кино Геннадий Смирнов, а поговорят они о современном фольклоре, в том числе — коронавирусном. Ждем аудиторию 18+
В 15.00 — новая локация: вместе с начальником экскурсионно-методического отдела музея истории Санкт-Петербурга мы на 20 минут заглянем внутрь тюрьмы Трубецкого бастиона Петропавловской крепости. 6+
А в 17.00 вас ждет эксклюзивный репортаж, который специально для читателей и зрителей «Фонтанки» сняла сотрудник Ботанического сада Петра Великого. Вы увидите, как расцветают первоцветы прямо в эти часы, и услышите рассказ о них. 6+
В 19.00 — вновь время «Домашнего концерта». В прямом эфире петь для вас и отвечать на ваши вопросы будет Алексей Воробьев. 18+
А в 20.00 мы переместимся в Детский музыкальный театр «Зазеркалье» — он специально для «Фонтанки» предоставил ранее не опубликованную запись постановки Александра Петрова оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин». Дирижер — Павел Бубельников. 12+
Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на странице онлайн-фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.
«Фонтанка.ру»
Месяц #безантракта: Что вы могли пропустить
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23 апреля 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: первоцветы, экскурсия по тюрьме, Алексей Воробьев, «Евгений Онегин»
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