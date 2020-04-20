Сегодня в эфире #безантракта: мифология крестьянской колыбели, спектакль Додина, Павел Крусанов, Юлия Чичерина
Кому повезло — тех с началом рабочей недели, для остальных у нас насыщенный график. Впрочем, даже если ваш день полон дел, рекомендуем отвлекаться. Не забывайте сидя дома, про спорт: профессиональная команда Федерации бокса Санкт-Петербурга придумала для вас очень разнообразные упражнения. 12+ Подключайтесь в полдень, как обычно, на основной странице онлайн-фестиваля «Фонтанки» #безантракта — tv.fontanka.ru.
В 13.00 у нас Этнографический музей. Показываем сразу две лекции по 20 минут. Это вновь встречи из цикла «Мифологическое досье крестьянской утвари». Но если в прошлые разы научный сотрудник музея рассказывал про опасные вещи, то на этот раз речь пойдет о предметах хороших, спасительных. О горшке и колыбели. 6+
В 14.00 — время визита в студию «Фонтанки». В гостях у Ольги Маркиной — музыкальный продюсер, соорганизатор нашего марафона #минусвирус Денис Рубин (клуб «Морзе», концертное агентство Happy New Ears). 18+
В 16.00 перенесемся в Малый драматический театр — Театр Европы. Там вас ждет беседа о жизни и творчестве между замдиректора театра Диной Додиной и заместителем художественного руководителя, театральным режиссером и педагогом Валерием Галендеевым. 16+
И это будет не последний визит в МДТ на этот день. В 19.00 на странице «Театры» мы покажем спектакль самого Льва Додина по Чехову «Пьеса без названия». Автор сценографии — Алексей Порай-Кошиц. Фильм-спектакль записан в 2007 году. 18+
В 17.00 на основной странице проекта вы можете посмотреть передачу «Просто поговорим...» с Андреем Константиновым — в гостях у писателя его коллега Павел Крусанов. 18+
А традиционный «Домашний концерт» в 19.00 завезет вас в гости к Юлии Чичериной. Она споет и ответит на вопросы в прямом эфире и только для читателей «Фонтанки». 18+
Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на странице онлайн-фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.
«Фонтанка.ру»
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