Сегодня в эфире #безантракта: странствия «Зенита», Золотая кладовая Эрмитажа, детский мюзикл «Белый клык», Дмитрий Певцов

Ура: этим утром у нас спорт аж в двух видах — практическом и историко-теоретическом. Тем, кто за здоровое тело, —на основной плеер: в полдень вас ждет традиционная тренировка от Федерации бокса Санкт-Петербурга. 12+.

А если хотите развиваться культурно-исторически — подключайтесь к лекции спортивного комментатора Федора Погорелова (на странице «Лекции» https://tv.fontanka.ru/lectures). Он прокомментирует события полувековой и даже более давности: его рассказ будет посвящен путешествиям любимого клуба «Зенит» в советские годы. 6+.

В 13.00 — мы снова в Эрмитаже: в этот раз нас интересует Золотая кладовая. Признавайтесь, там вы наверняка не были! Вы увидите одно из сокровищ эпохи Великого переселения народов, случайно найденное в песчаных дюнах в селе Малая Перещепина близ Полтавы в 1912 году. По одной из версий – это погребение хана Куврата (Кубрата) Великой Болгарии, занимавшей Прикубанье и некоторые районы Причерноморья. Известно, что Куврат в 634-640 годах заключил союз с византийским императором Ираклием и получил от него богатые дары и сан патрикия. Рассказывает Илья Ахмедов, старший научный сотрудник отдела археологии Восточной Европы и Сибири. 6+.

В 15.00 — детский час: музыкальный театр «Зазеркалье» предоставил «Фонтанке» для эксклюзивного показа мюзикл Анастасии Беспаловой «Белый клык». 12+.

В 17.00 ненадолго перенесемся во Всероссийский музей А.С. Пушкина. Там вас ждет получасовая лекция о дамах, восхищавших великого поэта. 6+.

В 19.00 на основной странице #безантракта встретьтесь с актером Дмитрием Певцовым, который в «Домашнем концерте» будет петь и рассказывать о своем творчестве. 18+.

В это же время на странице «Театры» мы покажем архивную запись спектакля Малого драматического театра — Театра Европы. Это «Зимняя сказка» британского режиссера Деклана Доннеллана. 16+.

Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на странице онлайн-фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.

«Фонтанка.ру»