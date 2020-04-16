Сегодня в эфире #безантракта: Семен Альтов, Дмитрий Шагин, опера «Царская невеста», коллекция Боткина

По-богемному позднее утро 16 апреля начнем #безантракта с традиционной тренировки от Федерации бокса Санкт-Петербурга (12+). Старт — в 12.00 на главной странице онлайн-фестиваля.

Продолжим Эрмитажем в 13.00. Помните мечту детства всех мальчишек — Рыцарский зал? Если вдруг вы не в курсе, несколько лет назад в музее открылся еще один, «восточный рыцарский зал», как его называет Михаил Пиотровский, — в Белоколонном зале Зимнего дворца. Там представлено оружейное искусство Востока. О нем и расскажут в этой экскурсии (6+).

После этого переместимся в редакцию «Фонтанки». В 14.00 в гостях в студии у Ольги Маркиной — знаменитый митёк Дмитрий Шагин. Разговор в прямом эфире (18+) вас плавно подведет к кинопоказу (кстати, первому в рамках #безантракта!) в 15.00. Мы вместе посмотрим фильм режиссера, художника, драматурга Николая Якимчука «Митек в Алании». Ленту сняли несколько лет назад, и с тех пор она побывала (и даже кое-что выиграла) на ряде фестивалей. Картина — документально-игровая, рассказывает о первой поездке Шагина в Северную Осетию. Звучат старинные осетинские мелодии, а также песни в исполнении Юрия Шевчука, Вячеслава Бутусова и самого Шагина. Помимо прекрасных горных пейзажей и памятников архитектуры, вы увидите Город Ангелов, где покоятся жертвы теракта в Беслане. А посвящен «Митек в Алании» памяти Сергея Бодрова. (18+)

После этого перенесемся в Русский музей. В этот раз нас в 16.30 ждет лекция «Клады древней Руси» и в 18.10 коротенький кинопоказ «Коллекция Боткина» (6+). Речь о художнике Михаиле Петровиче Боткине, брате знаменитого врача, чье имя носит больница, оказавшаяся сейчас в центре внимания в Петербурге.

В 19.00 — время «Домашнего концерта Семена Альтова». Писатель-сатирик продлит нам жизнь смехом в прямом эфире #безантракта. (18+)

Закончим поздним вечером: в 20.00 для нас откроет двери театр «Зазеркалье» — специально для «Фонтанки» он предоставил ранее не публиковавшуюся запись оперы Николая Римского-Корсакова «Царская невеста». Постановка — Александра Петрова, дирижер Павел Бубельников, художник Владимир Фирер. (18+)

Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на странице онлайн-фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.

«Фонтанка.ру»