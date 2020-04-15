Фото: предоставлено организаторами
16 апреля в прямом эфире #безантракта состоится домашний концерт писателя-сатирика, режиссера и сценариста Семена Альтова.
В коронавирусные времена россиянам настолько не хватает его запоминающегося низкого голоса и чувства юмора, что Альтова неделю назад уже принялся пародировать Максим Галкин, зачитав в своем инстаграме монолог «под» известного писателя на актуальную тему самоизоляции. Теперь, наконец, Галкин может выдохнуть: Альтов лично прочтет свои рассказы в эфире «Фонтанки». Возможно, и об особенностях новой реальности жизни на самоизоляции тоже пошутит.
Выступление сатирика сейчас актуально как никогда — смех, как известно, продлевает жизнь. И Альтов — идеальное лекарство, и весьма популярное: произведения нашего гостя исполняли и продолжают исполнять Геннадий Хазанов, Владимир Винокур, Клара Новикова, Ефим Шифрин и другие.
Присоединяйтесь к просмотру в 19.00 на странице и в группе «Фонтанки» в соцсети «ВКонтакте».
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