«Зулейха открывает глаза»: Спасибо, что не Безруков

16 апреля 2020, 10:07

На канале «Россия» — одна из самых ожидаемых премьер сезона, экранизация романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Наглядная демонстрация того, как легко оригинальная история превращается в заурядный набор картинок и образов.

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