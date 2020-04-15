Фото: zazerkal.spb.ru/
16 апреля в рамках #безантракта «Фонтанка» эксклюзивно покажет один из главных шедевров Николая Римского-Корсакова — оперу «Царская невеста», поставленную музыкальным театром «Зазеркалье» в 2018 году. Дирижер Павел Бубельников и режиссер Александр Петров, взяв в соратники художника Владимира Фирера, рассказали сказку о страшнейшем правителе Руси — но при этом уводя сюжет от четкого указания времени.
Изначально опера обращена к событиям 1572 года, ее герои — конкретные исторические фигуры. По подсчетам режиссера, за три часа сценической жизни на сцене происходит пять убийств. И в страшной вседозволенности Ивана Грозного, которую авторы спектакля выводят на передний план, делая его главным героем, они винят эпоху — напоминая о «шекспировских страстях», бушевавших в то же время, и о правлении семейства Медичи. Но при этом отмечают, что в их трактовке появляются люди, носящие просто некие «одежды» — и время становится неконкретным. «Все опричники одеты в монашеские рясы, в этом тоже есть страшный свой смысл», — рассказывает режиссер в одном из интервью о своей работе.
Полная колдовства, страстей и ревности, коварства и мистики, эта опера была написана Римским-Корсаковым в 1898 году. Премьера спектакля прошла в 1899 году в московском Товариществе частной оперы, причем в оформлении художника Михаила Врубеля. А еще спустя два года оперу услышали в Петербурге, в Мариинском театре.
Услышать оперу в интерпретации театра «Зазеркалье» можно на странице нашего онлайн-фестиваля tv.fontanka.ru и нашей группе ВКонтакте.
Продолжительность спектакля 3 часа. Начало в 20.00.
Возрастное ограничение 18+.
«Фонтанка.ру»
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Как раньше державы наперегонки рвались в космос, так сейчас состязаются в том, кто найдет самый древний лед в Антарктиде (а, значит, и на всей Земле). 16 апреля бесплатно вместе с Европейским университетом постигаем: какая связь между древнейшим льдом и изменением климата.
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Как смотреть кино с детьми? Чем опасна изоляция? Что такое государство-паразит и какое его ждет будущее? На эти вопросы ответит лекторий магазина «Порядок слов». Один из лучших петербургских книжных проведёт с 17 апреля по 10 мая серию онлайн-встреч в свою поддержку. В эфире — кинокритик Антон Долин, философы, историки, культурологи и киноведы.
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Кинозал с показами лучших зарубежных и отечественных постановок, цикл авторских лекций «Университеты балета», выпуск собственного «справочника балетомана», авторская онлайн-энциклопедия балета ХХ века, подкаст с интервью об искусстве и трехдневный гала-концерт из «золотой коллекции» Dance Open — таким будет любимый фестиваль балета петербуржцев в этом апреле.