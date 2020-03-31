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Чтение в самоизоляции: 9 лучших книг марта — о гендере, войне, силе духа и азартных играх

В этой подборке нет ни одной книги о коронавирусе, зато есть много полезных на время самоизоляции изданий. Антиутопия о женской власти; считавшийся непереводимым роман о кладбище; жизнеутверждающие комиксы о силе человеческого духа. «Фонтанка» рассказывает о лучших новинках марта и объясняет, чем они помогут во время эпидемии.

Гендерно

Наоми Алдерман. «Сила»

М.: Фантом Пресс, 2020. — 464 с. — перевод Анастасии Грызуновой

В одном предложении: в чем сила, сестра

В честь мартовских праздников издательства наплодили целую подборку гендерной литературы, которая выходила в течение месяца, а некоторые книги фактически появятся на прилавках и в апреле. Лидерство здесь принадлежит небольшому издательскому дому «Фантом Пресс»: оно перевело настоящий хит, который в 2016 году подборки лучших книг на английском включили, кажется, все американские СМИ — от New York Times от Washington Post.

«Сила» — антиутопия, где женщины, наконец-то, стали сильнее мужчин, научившись выделять из руки электрический разряд. Теперь они могут защищаться, остаивать свои права, но и — грабить, убивать, подчинять себе, развязывать войну. Нарождающийся феминистский рай быстро превращается в кошмар, оставляя читателя с вопросом: может быть, дело не в том, кто сильнее, а в том, как пользоваться этой силой? Автор, британская писательница Наоми Алдерман, кстати, известна не только своей прозой, но и тем, что разрабатывает сценарии для игр и мобильных приложений.

Время на чтение: восемь часов

Цитата: «Массовое захоронение мужских скелетов, обнаруженное в ходе недавних раскопок в Пост-Лондонской Сельской Конгломерации. Кисти удалены до наступления смерти. Отметины на черепах типичны для того периода и нанесены после наступления смерти. Датировка — около двух тысяч лет».

Чем полезно во время эпидемии: вы поймете, что есть проблемы покруче коронавируса







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Айелет Гундар-Гошен. «Лгунья»

М.: Синдбад, 2019. — 352 с. — перевод Бориса Борухова

В одном предложении: воспользоваться #MeToo с умом

Лето подходит к концу. Израильская старшеклассница Нофар стоит за прилавком кафе-мороженого и думает, что, в отличие от десерта, её так никто и не попробовал: Нофар единственная из своих товарок осталась девственницей, и надежд окрутить прекрасного рыцаря нет. К счастью или несчастью, серой мышке попадается когда-то известный певец Авишай Милнер. Которого она обвиняет в изнасиловании. И в одночасье становится звездой.

Роман о girl's power, которая может обернуться против человечности, не так прямолинеен, как «Сила». Израильская психолог и писательница Айелет Гундар-Гошен опутывает героев паутиной лжи, и врет здесь не только Нофар, а практически каждый первый. Неоднозначность книги усиливает и то, что лжецы не наказаны, так что даже предосудительное поведение отлично помогает им проложить дорогу к счастью.

Время на чтение: шесть-семь часов

Цитата: «Она не знала, что этот день кончится не так, как все предыдущие, не знала, что этот день изменит всю ее дальнейшую жизнь и что ей совсем недолго осталось быть неприметной продавщицей мороженого».

Чем полезно во время эпидемии: точно отвлечетесь





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Ирина Фуфаева. Как называются женщины. Феминитивы: история, устройство, конкуренция

М.: АСТ: CORPUS, 2020. — 304 с. (Primus)

В одном предложении: путешествие в страну невыученных феминитивов

С феминитивами в русском языке все непросто. Начиная с того, что вообще-то слова с «показателем женскости» правильно называть «феминативами». Но термин подняли на щит гендерных баталий, популяризировали, изменили, и теперь уже ничто не поможет вернуть ему изначальное звучение.



Почему «китаянка» и «христианка» нас не смущают, а «поэтка» — бесит? Как в русский язык из французского в XVIII веке прошествовал феминитив «императрица»? И может ли язык уничтожить гендерное неравноправие? Сотрудник лаборатории социолингвистики РГГУ Ирина Фуфаева решила разобраться в вопросе, и написала свою книгу так же легко, как фейсбучный пост. Про «авторок» тоже не забыла.

Цитата: «Лет десять назад термин феминативы знали лишь языковеды, изучавшие словообразование. Сейчас он превратился в пресловутые феминитивы — одни их проклинают, другие отстаивают, а третьи увлеченно конструируют, обнаружив пробелы, которые, как им кажется, нужно заполнить: шоферка, прозаичка, философиня и т. п.»

Время на чтение: шесть часов

Чем полезно во время эпидемии: вспомните старые добрые гендерно-лингвистические баталии. Неужели это нас правда когда-то беспокоило?





Фото: предоставлено издательством Фото: предоставлено издательством

Актуальная проза

Мартин О Кайнь. «Грязь кладбищенская»



М.: АСТ: Corpus, 2020. — 448 c. — перевод Юрия Андрейчука

В одном предложении: разговорчики на кладбище



Дюжина ирландских покойников собралась на кладбище, чтобы обсудить свою жизнь до и после смерти. У мертвых, оказывается, свои заботы. Правда, они не очень отличаются от того, что интересует живых.



Ирландца Мартина О Кайня по значительноси вклада в литпроцесс сравнивают с Джеймсом Джойсом и Флэнном О'Брайеном. Правда, его главный текст почти семьдесят лет оставался непереведенным. Лишь в 2015-м и в 2016-м вышли два перевода «Грязи кладбищенской» на английский, а за русское издание отвечал Юрий Андрейчук — выпускник МГУ, преподаватель ирландского и лидер фолк-группы «Воинство сидов».



Время на чтение: 14 часов



Цитата: «И смерть моя там для меня вовсе не смерть, ибо земля тех лугов мягка и тепла».



Чем полезно во время эпидемии: приятно осознать, что после жизни всё будет по-старому





Фото: предоставлено издательством Фото: предоставлено издательством

Стивен Кинг. «Институт»



М.: АСТ, 202. — 608 с. — перевод Екатерины Доброхотовой-Майковой и Екатерины Романовой

В одном предложении: «Ловец снов», «Кэрри» и «Сияние» в одном флаконе



Новый роман Стивена Кинга, как ни странно, может напомнить «Собибор» Константина Хабенского. В обоих произведениях речь идет о бунте в закрытом учреждении. Но если в отечественном блокбастере речь идет о побеге из концлагеря, то в зарубежном бестселлере из секретного Института бежит мальчик со сверхспособностями. Он запрет там вместе с другими детьми, чтобы предотвращать зло — ценой собственной и жизни.

Прелесть этого романа — в обманчиво-неспешной и миролюбивой экспозиции, которая даже и намёка не даёт на то, в какой водоворот страстей тебя захватит этак на пятидесятой странице и не отпустит уже до самого финала. Кинг вполне прозрачно задаёт нам вопрос о целях и средствах, который сегодня актуален как никогда.



Время на чтение: десять часов



Цитата: «Вы смогли выжить. Вы проявили смекалку и доброту. /…/ А теперь давайте есть торт».



Чем полезно во время эпидемии: там есть хеппи-энд!





Фото: предоставлено издателем Фото: предоставлено издателем

Джон Бойн. «Абсолютист»

М.: Фантом Пресс, 2020. — 384 с. — перевод Татьяны Романовой

В одном предложении: война, пацифизм и немного секса

«Абсолютист» Джона Бойна может прийтись по душе тем, кому нравится «Искупление» Иэна Макьюэна. И там, и там речь идёт о Первой мировой войне и о старой вине, которую замолить способен только писательский дар. У Макьюэна в центре сюжета девочка, нечаянно отобравшая жизнь старшей сестры и ее парня. У Бойна — молодой человек, только-только вернувшийся с фронта. И в истории его отношений с погибшим товарищем, Уиллом, кроется несколько загадок, и интимных, политических.



Роман об абсолютисте — так назывались в начале XX века люди, категорически не желавшие брать в руки оружие — автор мировых бестселлеров «Мальчик в полосатой пижаме» и «Мальчик на вершине горы» Бойн строит чрезвычайно технично. Перемешивает настоящее с пластами воспоминаний, не избегает мелодраматизма, зато сдабривает трагическое повествование дозой настоящего британского юмора. Перевод Татьяны Романовой 2013 года печатается в новом издании.



Время на чтение: шесть часов



Цитата: «Тристан, я тебя знаю. Ты ведь чувствуешь разницу между добром и злом, правда?»



Чем полезно во время эпидемии: поможет задуматься о стратегии правильного поведения в тяжелые времена





Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами

Комиксы

Маржан Сатрапи. «Вышивки»



СПб.: Бумкнига, 2020. — 136 с. — перевод Анны Зайцевой

В одном предложении: тайная жизнь иранских женщин

Маржан Сатрапи — комиксистка родом из Ирана, прославившаяся «Персиполисом». Автобиографическое повествование о девушке из восточной страны, отправившейся покорять Европу, стало мультиком и получило приз на Каннском фестивале.



«Вышивки» продолжают рассказ о персидском прошлом Маржан. После обеда, отправив мужчин отдохнуть, женщины в ее доме собирались за чашечкой чая и болтали от души. Такие беседы открыли девочке-подростку глаза на многие неочевидные вещи. А теперь помогут узнать много нового её европейским читателям.

Обитательницы исламской республики в 1970-е – 1980-е, оказывается, проводили время более насыщенно, чем можно это себе представить, и были не такими уж бесправными и забитыми тихонями. Вас ждёт путешествие в мир пластических операций, измен, внебрачных отношений, секса и гомосексуальности. Да даже у слова «вышивки» тут двойное дно.

Цитата: «Твоего мнения никто не спрашивал. Ты выходишь замуж!!! И точка!»



Время на чтение: два-три часа



Чем полезно во время эпидемии: согревающая книга о воле к жизни и оптимизме, которые могут превратить в шутку даже самые серьёзные испытания





Фото: предоставлено издателем Фото: предоставлено издателем

Эмманюэль Гибер. «Война Алана»

СПб: Бумкнига, 2020. — 328 с. — перевод Анны Зайцевой

Сложно не удивляться многогранности таланта французского комиксиста Эмманюэля Гибера. Это он придумал умильную серию детских комиксов об ослике Ариоле. И он же — написал экспериментальный графический роман «Фотограф» о миссии «Врачей без границ» в Афганистане.



В марте на русском языке вышла ещё одна «классическая» книга Гибера. С американским ветераном Второй мировой Аланом Коупом комиксист познакомился в 1994 году во Франции и периодически приезжал в его домик с садом, чтобы послушать и записать на магнитофон рассказы. Книгу, впрочем, впору называть «Невойной Алана», ведь в кровопролитных сражениях герой так и не поучаствовал. Зато кое-что узнал о людях и о себе — в результате даже эмигрировал из США.



Как и «Вышивки», «Война Алана» — это история о человечности, доброте и чувстве юмора, которые помогут философски относиться к невзгодам. Комикс даёт шанс увидеть ещё и удивительные совпадения между американцами и русскими. Казалось бы, также открыто и наивно может вести себя только русский Иван — ан, нет: оказывается, и Алан из того же теста.



Цитата: «Когда мне исполнилось 18 лет, Дядя Сэм сказал, что хочет надеть на меня униформу, чтобы я пошёл на войну с этим типом по имени Адольф. Так я и сделал».



Время на чтение: семь часов



Чем полезно во время эпидемии: ещё одна история о силе простых историй





Фото: предоставлено издателем Фото: предоставлено издателем

Нон-фикшн



Евгений Ковтун. История советских лотерей (1917–1924)

СПб.: Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2020. — 400 с.



Первый том трехтомника Евгения Ковтуна об истории советских лотерей не без оснований можно назвать наукообразным. Правовед, эксперт в области государственного регулирования игорной деятельности пишет со въедливостью архивиста, тщательно пересказывает исторический материал и не жалеет ссылок на источники.



Но если присмотреться к теме и эпохе, то и то, и другое окажется довольно симпатичным и не лишённым шарма. Вы узнаете, как Ленин одной рукой запрещал, а другой разрешал лотереи, почему самая большая и известная театральная лотерея советского периода превратилась в грандиозную аферу, и что такое лотереи-аллегри и «лотерейные суррогаты».



Время на чтение: десять часов



Цитата: «Если вы друг Большого театра, то сейчас же идите и купите билеты или хотя бы талон билета лотереи. Это помощь театру и выгода для вас. Кто любит Большой театр – все на лотерею!»



Чем полезно во время эпидемии: подарит пару идей о том, как подзаработать в тяжелые времена. А также подскажет, что не все способы легкого обогащения приводят к желаемым результатам





Фото: предоставлено издателем Фото: предоставлено издателем

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»

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