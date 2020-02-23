22 тысячи бритвенных лезвий для «Галатеи». В «Севкабеле» собрали чудеса движущегося искусства

24 февраля 2020, 13:25

«Транспопметатектон» — музыкальный инструмент из консервных банок от дефицитных продуктов из советского магазина «Березка». Что ещё можно увидеть на выставке кинетического искусства в «Севкабель Порту», рассказывает «Фонтанка».

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