Сегодня в эфире #безантракта: деньги, «Морские дьяволы» и хитрый мангуст

Понедельник #безантракта начинаем с насущного — с наличных средств. В 13.00 подключайтесь к онлайн-экскурсии Музея истории денег и узнавайте, почему рубль, вообще говоря, не монета, и откуда взялось слово «копейка». Экскурсия короткая и информативная, поэтому следите за временем.

В 14.00 перенесемся в редакцию «Фонтанки». В гости к Ольге Маркиной в нашу студию приедет актриса Снежана Прудько, прославившаяся на всю страну участием сериале «Морские дьяволы».

В 15.00 — по традиции, время детского спектакля. В этот раз нас позвал в гости Большой театр кукол. Постановка Руслана Кудашова «Рикки-Тикки-Тави» идет в записи, но оттого не менее интересна.

А в 19.00 — вновь прямой эфир: в этот раз — телемост с Москвой, где для вас споет и ответит на вопросы Марк Тишман, участник шоу «Фабрика звезд» и победитель шоу «Две звезды».





Фото: сайт Марка Тишмана, скриншот Фото: сайт Марка Тишмана, скриншот

Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на странице онлайн фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.

«Фонтанка.ру»