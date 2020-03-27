Сегодня в эфире #безантракта: закулисье театра, витражи, рассказ очевидца наступления коронавируса и вечер в опере

Эфир 27 марта на странице tv.fontanka.ru начнем на час раньше обычного — в полдень. Нас ждет День театра! Несмотря на то, что все коллективы проводят его с закрытыми дверями, за кулисы мы все-таки попадем — и это будет «Мастерская» под руководством Григория Козлова. В 12.00 там стартует экскурсия, которую проведут ведущие артисты труппы.

В 13.00 заглянем в Эрмитаж — на Старую Деревню. Там нам покажут хранилище витражей в прямой трансляции.

В 14.00 — время «Карантинника» в студии «Фонтанки»: к нам в гости придет Анвар Либабов и расскажет, как «Лицедеи» покоряли Венецию на последнем карнавале, который был оборван наступлением коронавируса.





Фото: Михаил Огнев Фото: Михаил Огнев

В 15.00 у экрана ждем детей: Государственная филармония Санкт-Петербурга для детей и юношества покажет детский драматический спектакль «Малыш и Карлсон».

В 16.30 на вкладке «Музеи» смотрите онлайн-экскурсию по Михайловскому (Инженерному) замку. И там же в 17.00 — онлайн-лекцию «Александр III и изобразительное искусство». Об этом расскажет Павел Климов, заведующий отделом живописи вт. п. XIX — начала XX веков.

В 17.00 на основной странице проекта tv.fontanka.ru «Итоги недели» подведет Андрей Константинов.

А в 19.00 отправимся в оперу — оркестр театра «Мюзик-холл» «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело, с хором и солистами исполнит фрагменты из опер «Руслан и Людмила» Глинки, «Князь Игорь» Бородина, «Севильский цирюльник» Россини, «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан» Моцарта, «Травиата», «Набукко» и «Король на час» Верди.

Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на странице онлайн-фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.

«Фонтанка.ру»