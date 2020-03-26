Онлайн-выходные 27 – 29 марта: #безантракта, Большой театр и Little Big с доставкой на дом, новые сериалы, лекция о коронавирусе

27 марта 2020, 15:08

Лучшие спектакли мировых оперных театров, VK FEST в виртуальном формате, концерт Гарика Сукачева — коронавирус не даёт скучать и снабжает нас контентом, ради которого раньше надо было ехать за тридевять земель или платить. Рассказываем, что посмотреть, послушать и почитать на выходных 27-29 марта.

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