

Фото: Фонтанка.ру

«Фонтанка» проведет «Вечер в опере» с Фабио Мастранджело в прямом эфире #безантракта

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День театра «Фонтанка» предлагает завершить в театре «Мюзик-холл». 27 марта оркестр, солисты и хор специально соберутся перед камерами, чтобы под управлением маэстро Фабио Мастранджело подарить онлайн-аудитории программу избранного из мирового оперного наследия.

Вы услышите увертюры к «Свадьбе Фигаро» Моцарта, «Севильскому цирюльнику» Россини и «Руслан и Людмила» Глинки, хор пленных иудеев из оперы «Набукко» и Хор цыганок и матадоров из «Травиаты» Верди, песню Индийского гостя из оперы «Садко» Римского-Корсакова, а также знаменитые арии и дуэты.

В концерте принимают участие солисты театра «Мюзик-Холл» — Тигрий Бажакин, Савелий Андреев, Елизавета Михайлова, Мария Бояркина, а также хор театра.

Подключайтесь к «Вечеру в опере» (6+) в 19.00 на странице онлайн-фестиваля «Без антракта».

Онлайн фестиваль «Без антракта» — это ответ «Фонтанки.ру» и творческих коллективов Петербурга на необычные обстоятельства, в которые всех нас поставил коронавирус. Так культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью.

«Фонтанка.ру»