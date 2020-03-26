Фото: Фонтанка.ру
День театра «Фонтанка» предлагает завершить в театре «Мюзик-холл». 27 марта оркестр, солисты и хор специально соберутся перед камерами, чтобы под управлением маэстро Фабио Мастранджело подарить онлайн-аудитории программу избранного из мирового оперного наследия.
Вы услышите увертюры к «Свадьбе Фигаро» Моцарта, «Севильскому цирюльнику» Россини и «Руслан и Людмила» Глинки, хор пленных иудеев из оперы «Набукко» и Хор цыганок и матадоров из «Травиаты» Верди, песню Индийского гостя из оперы «Садко» Римского-Корсакова, а также знаменитые арии и дуэты.
В концерте принимают участие солисты театра «Мюзик-Холл» — Тигрий Бажакин, Савелий Андреев, Елизавета Михайлова, Мария Бояркина, а также хор театра.
Подключайтесь к «Вечеру в опере» (6+) в 19.00 на странице онлайн-фестиваля «Без антракта».
Онлайн фестиваль «Без антракта» — это ответ «Фонтанки.ру» и творческих коллективов Петербурга на необычные обстоятельства, в которые всех нас поставил коронавирус. Так культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью.
«Фонтанка.ру»
Теперь неважно, что фестиваль проводит московский, а не петербургский офис «Архэ»: вещают онлайн, значит, все приглашены, да еще бесплатно. Антрополог, астрофизик, военврач — то, что нужно на сон грядущий.
27 марта Ассоциация выпускников СПбГУ совместно с Social Club начинает целый онлайн-цикл, бесплатный. Под невозмутимым названием «#ЧТО_ПРОИСХОДИТ». Первую лекцию цикла прочтет молекулярный биолог и известный научный журналист Ирина Якутенко. Лекция будет вестись из Германии, где застряла Ирина. Лекция будет вестись онлайн из Германии, где застряла Ирина.
28 марта в 15.00 в прямом эфире из ТЮЗа все желающие смогут посмотреть спектакль «Лев, колдунья и платяной шкаф» по «Хроникам Нарнии». Возрастная рекомендация спектакля по Хроникам «6+», но, по замыслу режиссера, он будет интересен и взрослой публике.
В спектакле появятся авторы первого ряда XIX века: Тургенев, Гончаров, Лесков, Толстой, Достоевский. Возможно, Островский и Пушкин. Однако режиссер, чьи постановки временами воспринимаются как провокационные, не был бы самим собой, если бы сосредоточился на собственно произведениях. Его интересует более глобальная тема – например, как классике живется в современности.
Формат лекция+кино прекрасно себя показал на декабристском «Союзе спасения» — и в ДК Лурье решили продолжить. Тем более что подоспел фильм по определению не рядовой: «Офицер и шпион» Романа Полански. 29 марта внимаем Льву Лурье и Валерию Дымшицу онлайн.
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