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Выйти из изоляции: что показал третий сезон «Мира Дикого Запада»

Стриминговые сервисы показывают третий сезон сериала HBO «Мир Дикого Запада», фантастической саги про гигантский парк развлечений и населяющих его андроидов. По иронии судьбы, как раз когда все зрители оказались в изоляции из-за карантина, герои фильма вышли из родного парка — чтобы убедиться, что наш мир от воображаемого ничем не отличается.

Когда «Мир» только появился, ключевым в оценке сериала было имя — вернее, фамилия — создателя, Джонатана Нолана. Его старший брат, Кристофер — автор «Темного рыцаря» и «Интерстеллара»; значит, и от младшего, сценариста этих лент, стоит ждать той же эффектности и заковыристости. Получили, что хотели — очень стильный сериал про зыбкую грань между вымыслом и действительностью. Про парк развлечений, в котором любой желающий может перенестись в вестерн, населенный андроидами. И про то, как эти самые андроиды понемногу осознают себя как людей и восстают против собственных создателей — вымысел идет войной на реальность. Во втором сезоне тема бунта и осознания звучала уже более отчетливо — он и завершился побегом главной героини в мир людей. Фокусы и трюки как-то отошли на второй план. А теперь начинается совсем другая история.

Вполне ожидаемо, теперь это сериал про то, как сбежавшая из парка андроид(ка?) Долорес мстит своим обидчикам-посетителям парка. И вообще — про ее приключения в нашем мире. Удивительно, но изначальный конфликт между никуда не делся, он на месте. Только переместился в другую сферу: буквально в первых кадрах Долорес сводит с ума своего давнего обидчика, жонглируя у него перед носом голограммами и альтернативными версиями происходящего.

Реальный мир здесь вообще ничем не отличается от фантастического парка развлечений. Это тоже симметричное пространство дизайнерских интерьеров и бескрайних просторов, неоновых огней и идеальных тел. Исчез лишь фирменный «Вестворлдовский» диссонанс между людьми и роботами, разделение героев на «гостей» и «аборигенов», эксплуататоров и эксплуатируемых. Здесь все гости и все эксплуатируемые. Особенно это заметно на примере нововведенного персонажа, героя «Во все тяжкие» Аарона Пола, околокриминального гражданина без определенных занятий. Судя по тому, сколько внимания ему уделено и как детально прописан его образ — причем на удивление положительно, это, может, вообще самое симпатичное создание «Мира» — теперь в сюжете он будет играть важную роль.

Еще еще одно нововведение — теперь в «Мире» есть Венсан Кассель. Он играет миллионера-самодура, который придумал, как предсказать будущее каждого человека на Земле и человечества в целом. Пока эта линия только начала развиваться (в момент выхода рецензии для зрителей доступны только две серии) — но именно на ней лежит львиная доля смысловой нагрузки, именно она запараллеливает людей с андроидами, делает их одинаково управляемыми и предсказуемыми.

В общем, было эстетское зрелище-головоломка, стал боевик, эдакий прокачанный в плане стиля и интриг «Терминатор». Вот и Эван Рейчел Вуд в роли Долорес стала похожа на белокурую бестию T-X. Но сути это не меняет: Нолан-младший действительно сделал одинаково эстетский и популярный продукт, выступил ровно в том амплуа, в котором большинство зрителей видели его с первых дней существования «Мира».

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»

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