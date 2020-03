Фото: скриншот трейлера / YouTube







11 главных сериалов марта: выбор «Фонтанки»

Пока мир замер в предвкушении спецэпизода «Друзей», первый весенний месяц принесёт нам новый сезон «Западного мира», сериал-экранизацию от Риз Уизерспун, продолжение прекрасного «Озарка» и даже байопик Муслима Магомаева. «Фонтанка» выбрала 11 лучших сериалов марта.

«Послания из другого мира» / «Dispatches From Elsewhere»

Джейсон Сигел возвращается на ТВ

Где/когда: AMC – с 1 марта 2020

Звезда некогда популярного ситкома «Как я встретил вашу маму» Джейсон Сигел возвращается на телевидение. С 1 марта американский кабельный телеканал AMC запускает в эфир шпионскую драму «Послания из другого мира», автором идеи которого выступил сам Сигел.

По сюжету, участники интерактивной игры исследуют город и постепенно начинают подозревать, что их используют в качестве шпионов. Мистическая антология частично основана на реальном квесте в жанре альтернативной реальности «Институт бездействия» (Jejune Games) — его проводят на территории Сан-Франциско. Джейсон Сигел перенес происходящее на телеэкран, спродюсировал все десять серий и снялся в главной роли. А компанию ему составили рэппер Андре 3000, Ричард Грант, Ив Линдли и легенда Голливуда Салли Филд.

«Разрабы» / «Devs»

Научно-фантастический детектив от режиссёра «Из машины»

Где/когда: Hulu — 5 марта 2020

Человечество не только вступило в эпоху стриминга, но и стало заложником жанра сай-фай, хотя это логично — почему кино и телесериалы должны отставать от научно-технического прогресса? Стрим-сервис Hulu приготовил оригинальный восьмисерийный научно-фантастический проект «Разрабы», автором детективной драмы стал режиссёр Алекс Гарленд, поставивший два отличных авторских сай-фай фильма, «Из машины» и «Аннигиляция».

Новый сериал посвящён вероломной компании Amaya, разрабатывающей технологии будущего. В ней и работает главная героиня, IT-инженер Лили Чан (её играет исполнительница главной роли фильма «Из машины» и сериала «Маньяк» Соноя Мидзуно). В один прекрасный день Лили начинает подозревать руководство Amaya в причастности к исчезновению своего бойфренда. Девушка натыкается на секретное подразделение Amaya — «Devs», оно же «Разрабы», — во главе с неким Форестом, который может быть виновным не просто в гибели парня, но и в готовящемся уничтожении человечества.

В роли Фореста — звезда ситкома «Парки и Зоны отдыха», неузнаваемый в гриме Ник Офферман. Сериал изначально снимался для кабельного телеканала FX, но потом продюсеры приняли решение показать его на VOD-платформе Hulu в рамках цикла «FX Originals on Hulu».





«Удивительные истории» / «Amazing Stories»

Ребут сериала Стивена Спилберга из 1980-х

Где/когда: Apple TV+ — с 6 марта 2020

Потоковый сервис Apple TV+ также внедряет модный научпоп (ну ему сам Бог велел, что называется!). В начале марта подписчики смогут увидеть многострадальный сериал «Удивительные истории», который долгие годы разрабатывался для эфирного телевещателя NBC, потом был задвинут и вот его выпускает Apple. Зрителей ждёт ребут популярного одноимённого шоу середины 1980-х годов, которое Стивен Спилберг снял под впечатлением от культовой «Сумеречной зоны». Оригинальные «Истории...» увидели свет в 1985-м, продлились два сезона и общей сложности получили 12 номинаций на телевизионную премию «Эмми».

Когда проект с элементами фэнтези и хоррора перешёл в Apple, сам великий и могучий Спилберг присоединился к разработке, но поссорился с шоураннером, который потребовал отформатировать сценарий под стерильную семейную аудиторию. Спасть шоу пришли сказочники с ABC — создатели популярного фэнтези «Однажды в сказке» Эдвард Китсис и Адам Хоровиц. У каждой из десяти серий «Удивительных историй» — свой режиссёр: Марк Майлод, Майкл Диннер и другие. В ролях — Джош Холлоуэй, Дилан О’Брайен, Саша Александр, Керри Бише, Эдвард Бёрнс и Роберт Форстер, сыгравший в проекте свою последнюю роль незадолго до смерти 11 октября 2019 года.

«НольНольНоль» / «ZeroZeroZero»

История международного наркотрафика

Где/когда: Amazon Prime Video — с 6 марта 2020

Если что и может конкурировать с сай-файем на телеэкранах, так это наркосериалы. Премьеру криминальной драмы «НольНольНоль» организовали в сентябре 2019-го на 76-м Венецианском кинофестивале, в Америке проект начинают показывать 6 марта, а в России, как ни странно, шоу уже доступно на «Амедиатеке».

«НольНольНоль» — экранизация одноимённого романа итальянского писателя Роберто Савиано, вся деятельность которого посвящена описанию итальяснкой мафии, причём конкретной её разновидности — Каморры в Неаполе. Сюжет строится вокруг поразительной схемы международного наркотрафика: в Калабрии глава мафиозного клана дон Муно прячется от врагов в подземном бункере и заказывает крупную партию зелья аж на 900 миллионов евро. Правда, персонаж и не подозревает, что его любимый внук Стефано ненавидит жадного пенсионера, хочет скормить дедушку свиньям и планирует предательство.

Между тем в Мехико спецотряд по борьбе с наркотиками проводит операцию, и один из её участников — оборотень в погонах, связанный с доном Муно. География сериала — Мексика, США, Марокко, Сенегал и Италию, над проектом работала команда итальянского телехита «Гоморра». А в главных ролях — Андреа Райзборо, Гэбриел Бирн и Дэйн ДеХаан.





«Темпл» / «Temple»

Опасности в лондонской подземке

Где/когда: Spectrum — с 9 марта 2020

Британская криминальная драма «Темпл» — ремейк норвежского сериала-триллера «Валькирия» 2017 года. Телеканал Sky One адаптировал нордический сюжет под лондонские реалии. В центре внимания — по-прежнему хирург, зовут его Дэниел и он управляет нелегальной клиникой в заброшенном туннеле лондонского метро в районе станции Temple. Двери подпольного заведения открыты для опасных пациентов — тех, кто не может получить государственную помощь.

Занимается Дэниел сомнительным бизнесом ради больной жены. Сериал «Темпл» с Марком Стронгом в главной роли британский телеканал Sky One показал ещё в сентябре, а мировая премьера состоится на американском телеканале Spectrum 9 марта. Порадуются и поклонники «Игры престолов» — одну из ролей играет огненная колдунья и жрица Владыки Света Мелисандра, а точнее — голландская актриса Кэрис ван Хаутен.

«Бледный конь» / «The Pale Horse»

Очередная экранизация нетленки Агаты Кристи

Где/когда: Amazon Prime Video — с 13 марта 2020

Задержимся на Туманном Альбионе, где и года прожить не могут без очередной экранизации бессмертной Агаты Кристи. В середине марта стрим-сервис Amazon Prime Video явит миру мини-сериал «Бледный конь», адаптацию одноимённой повести королевы детективов, изданной в 1961 году. В произведении фигурирует одна из известнейших героинь Кристи — писательница Ариадна Оливер, а сюжет незамысловат и связан с расследованием серии загадочных смертей.

Очередную экранизацию для BBC One написала Сара Фелпс, главная сценаристка адаптаций творчества Агаты Кристи на современном британском ТВ. Главные роли в двухсерийном проекте сыграли Руфус Сьюэлл, Кая Скоделарио, Берти Карвел, Шон Пертуи, Поппи Гилберт и Генри Ллойд-Хьюз.





«Западный мир» / «Westworld»

Хай-тек версия «Игры престолов»

Где/когда: HBO — с 15 марта 2020

И вновь сай-фай! С новым долгожданным третьи сезоном в середине марта возвращается некогда многообещающий сериал HBO «Мир Дикого Запада», который после не совсем удачного второго сезона в России стали именовать строго по кальке оригинального названия — «Западный мир». Сделав серьёзные выводы после провала прошлых серий, продюсеры перенесли время действия в будущее (ориентировочно 2050-е), где те самые хосты из сай-фай парков развлечений стали чуть ли не правителями Вселенной. А всё из-за неуёмной страсти простых людей к самоуничтожению.

Зрители получат возможность побывать в парках, о которых никто и не догадывался ранее: появится даже «Мир Второй Мировой, он же Мир нацистов». Сам третий сезон получил подзаголовок «Новый Мир» и связан с футуристическим Лос-Анджелесом. Исполнительными продюсерами шоу по-прежнему выступают Джонатан Нолан и Лиза Джой, в главных ролях — Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон и Тесса Томпсон, из новобранцев к ним присоединились Аарон Пол, Лина Уэйте, Венсан Кассель, Майкл Или, Джон Галлахер младший, Томми Флэнаган и Маршон Линч — звезда американского футбола из NFL. Третий сезон оказался коротким — всего восемь серий.

«Моя гениальная подруга: История нового имени» / «My Brilliant Friend: The Story of a New Name»

Продолжение неаполитанской истории о вечной женской дружбе

Где/когда: HBO — с 16 марта 2020

В эфирную сетку американской медиаимперии HBO затесалась чудесная итальянская драма, точнее копродукция HBO и итальянского телеканала RAI. В 2018-м американский телегигант профинансировал съёмки сериала-экранизации культового романа Элены Ферранте «Моя гениальная подруга» — о женской дружбе в послевоенном Неаполе.

Оригинальное произведение писательницы Элены Ферранте стало супербестселлером, причём у него есть продолжение — ещё три книги, в которых героини взрослеют. HBO предупредило, что продолжит финансировать проект, только если его впечатлят рейтинги первого сезона. Слава богу, сериал выстрелил, и теперь нам покажут вторую часть.

Преданных поклонников литературного первоисточника обрадуем — официально объявлено, что снимут и третий сезон, правда, исполнительница роли Лилы, итальянская актриса Гая Джираче, вернётся к своей героине лишь в нескольких сериях. По сюжету, девушка превращается в зрелую женщину, и её сыграет уже другая актриса.

«И повсюду тлеют пожары» / «Little Fires Everywhere»

Экранизация бестселлера из «Книжного клуба» Риз Уизерспун

Где/когда: Hulu — 18 марта 2020

Ни месяца без Риз Уизерспун — наш новый девиз! Неугомонная голливудская кинодива продолжает осваивать стриминг. После успеха «Большой маленькой лжи» на HBO и «Утреннего шоу» с Дженнифер Энистон на Apple TV+, актриса и продюсер перенесла на онлайн-платформу Hulu бестселлер «И повсюду тлеют пожары». Сделала она это вместе с ещё одной своей подружкой — звездой политдрамы «Скандал» Кери Вашингтон.

Автор оригинального литературного произведения — восходящая звезда современной американской литературы Селеста Инг. Режиссёром выступила Линн Шелтон, снимавшая эпизоды в «Утреннем шоу». Сюжет разворачивается в конце 1990-х в заштатном американском городишке. Здесь живут две матери — образцово-показательная и проблемная. Но им приходится сдружиться, потому что обе растят подростков, и пожары тлеют не только в сердцах тинейджеров, но и грозят в буквальном смысле спалить городок.

В главных ролях в новом проекте, понятное дело, — сама Уизерспун и Кери Вашингтон, а компанию им составили Джошуа Джексон и Розмари ДеУитт.

«Озарк» / «Ozark»

Семейная драма про наркотрафик на популярном озёрном курорте

Где/когда: Netflix — с 27 марта 2020

Большой друг Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон, актёр Джейсон Бейтман, зарекомендовал себя как отличный режиссёр и продюсер. В марте на Netflix возвращается его громкий хит — криминальная семейная наркодрама «Озарк». Третий сезон стартует в конце марта и обещает саспенс и нетривиальный сюжет.

В центре повествования — бывший финансовый консультант Марти Бёрд, который вместе с женой Вэнди и остальными членами семьи тайно переехал из престижного предместья Чикаго в курортный городок Озарк штата Миссури. К этому шагу героя вынудили крупные долги, и на новом месте он надеется поправить финансовое положение, отмывая деньги наркомафии. Но в милом озёрном крае жить не так уж и просто, а ситуацию усугубляют семейные проблемы.

В главных ролях — Джейсон Бейтман, Лора Линни и Джулия Гарнер. Нас ждёт небывалый рост и расширение семейной наркоимперии Бёрдов — супруги приноровились к новым реалиям.

«Магомаев»

Байопик легенды советской эстрады



Где/когда: Первый канал — март 2020

Пока всё прогрессивное человечество смотрит сай-фай на стриминге, отечественные телепроизводители куют ностальгические телесериалы. Долгожданная российская премьера первого весеннего месяца — байопик «Магомаев» в эфире Первого канала. В конце 1960-х молодой певец знакомится с оперной дивой Тамарой Синявской, и между ними загорается любовь с первого взгляда. Путь к счастью будет тернистым: от обид бывших мужей и жён до прессинга со стороны советского режима и зависти коллег.

Пару сыграли Ирина Антоненко и сербский актёр Милош Бикович, причем кандидатуру последнего народная артистка СССР Тамара Синявская поддержала лично. Она активно участвовала в создании сценария на протяжении четырёх лет. «Магомаев» будет биографической драмой с элементами мюзикла, так что ждите танцев и бессмертных шлягеров Магомаева — «Королева красоты», «Синяя вечность», «Свадьба» и композиции из мультфильма «По следам бременских музыкантов».

Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»

