Сегодня в эфире #безантракта: музыка «Джеймса Бонда», спектакль «Волшебник изумрудного города», писатель Евгений Водолазкин

Сегодня на странице tv.fontanka.ru — история, театр для детей, музыка — и разговоры об актуальном.

Начнем, традиционно, с Эрмитажа. Прямой эфир из реставрационно-хранительского центра «Старая деревня» в 13.00 будет посвящен археологии. В экспедициях бывали многие — но как заботятся музеи о том, что найдено при раскопках? Эрмитаж 24 марта проведет экскурсию по хранению археологических материалов отдела античного мира и все расскажет.

В 14.00 — первый выпуск передачи «Карантинник»: в студию «Фонтанки» к ведущей Ольге Маркиной придет член Общественной палаты РФ, председатель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин. От него мы узнаем, какие меры предприняты РПЦ в условиях карантина и как будут проходить праздники.

15.00 — время театра для детей: в прямом эфире ТЮЗ имени Брянцева сыграет спектакль «Волшебник изумрудного города».

В 17.00 — еще одна новая рубрика: «Просто поговорим...» с Андреем Константиновым. В студию «Фонтанки» пройдет разговор двух писателей. Гость — лауреат премий «Большая книга» и «Ясная поляна» Евгений Водолазкин.





Фото: tauridaorchestra.ru Фото: tauridaorchestra.ru

А в 19.00 программу закроет концерт симфонической музыки «Классика американского и советского Голливуда». За пультом Симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» — дирижер Михаил Голиков. Звучат «Пираты Карибского моря», «Человек-амфибия» и прочая приятная для уха музыка нашей родины — и из-за океана.

Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на странице онлайн фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.

«Фонтанка.ру»