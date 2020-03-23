

Фото: предоставлено организаторами

ТЮЗ выпустит изумрудное волшебство в онлайн

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24 марта в 15:00 ТЮЗ им. А.А. Брянцева проведет трансляцию спектакля «Волшебник Изумрудного города». В основе спектакля – одноименная и очень популярная в России сказка Александра Волкова. Советские дети, которые давно уже выросли и превратились в родителей, отлично помнят не только саму историю, но и иллюстрации, которые придумал и нарисовал для второй редакции книги художник Леонид Владимирский.





Фото: предоставлено театром Фото: предоставлено театром

Режиссер Евгений Зимин и художник-постановщик Борис Рахлин предлагают маленьким и взрослым зрителям почувствовать себя участниками этой истории. В компании отважной девочки Элли и ее собачки Тотошки, Железного Дровосека, соломенного Страшилы и Льва можно будет отправиться в захватывающее путешествие. На пути к главной цели – Изумрудному городу – герои попадут в разные передряги, найдут друзей и поддержку, и все преодолеют. А волшебство легко превратится в реальность — достаточно лишь ступить на дорогу из желтого кирпича.

Начало в 15.00. Возрастное ограничение 6+

Трансляция пройдет в рамках нового проекта «Фонтанки» #безантракта.

Наталия Эфендиева