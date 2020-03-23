

Фото: tauridaorchestra.ru

Музыка «Пиратов Карибского моря» и «Обыкновенного чуда» оживет в исполнении оркестра «Таврический»

Симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» 24 марта соберется на площадке «Лендок» специально для читателей «Фонтанки». В прямом эфире в рамках онлайн фестиваля «Без антракта» музыканты под управлением Михаила Голикова исполнят самые любимые композиции из отечественных и голливудских кинофильмов.

Это будет и советская классика — мелодии из «Обыкновенного чуда», «Гаража», «Человека-амфибии», и зарубежная киномузыка — из «Джеймса Бонда» и «Пиратов Карибского моря». Причем, так как концерт будет проходить на киностудии, оркестр будет играть под кадры из этих фильмов.

Над созданием музыки к культовым картинам XX и XXI века трудились классики — Максим Дунаевский, Микаэл Таривердиев, Эдуард Артемьев, Андрей Петров, Джон Уильямс, Клаус Бадельт и Ханс Циммер. В том числе и их талант сделал эти ленты столь знаменитыми и любимыми у публики.

Смотрите трансляцию #безантракта 24 марта в 19.00 в прямом эфире на странице tv.fontanka.ru. 6+.

Онлайн фестиваль «Без антракта» — это ответ «Фонтанки.ру» и творческих коллективов Петербурга на необычные обстоятельства, в которые всех нас поставил коронавирус. На площадке фестиваля почти непрерывным марафоном идут лучшие театральные постановки, концерты, творческие встречи — большинство из них в прямом эфире. Сотрудники музеев и лекторы читают захватывающие лекции по истории искусств, проводят уникальные музейные экскурсии. В студию редакции приглашают самых интересных собеседников для интеллектуальной беседы. А библиотека записей — познавательных и развлекательных — расширяет выбор. Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью.

"Фонтанка.ру"