Фото: tauridaorchestra.ru
Симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» 24 марта соберется на площадке «Лендок» специально для читателей «Фонтанки». В прямом эфире в рамках онлайн фестиваля «Без антракта» музыканты под управлением Михаила Голикова исполнят самые любимые композиции из отечественных и голливудских кинофильмов.
Это будет и советская классика — мелодии из «Обыкновенного чуда», «Гаража», «Человека-амфибии», и зарубежная киномузыка — из «Джеймса Бонда» и «Пиратов Карибского моря». Причем, так как концерт будет проходить на киностудии, оркестр будет играть под кадры из этих фильмов.
Над созданием музыки к культовым картинам XX и XXI века трудились классики — Максим Дунаевский, Микаэл Таривердиев, Эдуард Артемьев, Андрей Петров, Джон Уильямс, Клаус Бадельт и Ханс Циммер. В том числе и их талант сделал эти ленты столь знаменитыми и любимыми у публики.
Смотрите трансляцию #безантракта 24 марта в 19.00 в прямом эфире на странице tv.fontanka.ru. 6+.
Онлайн фестиваль «Без антракта» — это ответ «Фонтанки.ру» и творческих коллективов Петербурга на необычные обстоятельства, в которые всех нас поставил коронавирус. На площадке фестиваля почти непрерывным марафоном идут лучшие театральные постановки, концерты, творческие встречи — большинство из них в прямом эфире. Сотрудники музеев и лекторы читают захватывающие лекции по истории искусств, проводят уникальные музейные экскурсии. В студию редакции приглашают самых интересных собеседников для интеллектуальной беседы. А библиотека записей — познавательных и развлекательных — расширяет выбор. Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью.
"Фонтанка.ру"
24 марта в 15:00 в рамках нового проекта «Фонтанки» #безантракта ТЮЗ им. А.А. Брянцева проведет трансляцию спектакля «Волшебник Изумрудного города». В компании отважной девочки Элли и ее собачки Тотошки, Железного Дровосека, соломенного Страшилы и Льва можно будет отправиться в захватывающее путешествие.
26 марта театральный критик и педагог Юлия Осеева прочитает лекцию «Азбука театра post», а 27 марта в онлайн-режиме состоится творческая встреча с Дмитрием Волкостреловым и Ксенией Перетрухиной «Что хотел сказать автор».
28 марта в 15.00 в прямом эфире из ТЮЗа все желающие смогут посмотреть спектакль «Лев, колдунья и платяной шкаф» по «Хроникам Нарнии». Возрастная рекомендация спектакля по Хроникам «6+», но, по замыслу режиссера, он будет интересен и взрослой публике.
В спектакле появятся авторы первого ряда XIX века: Тургенев, Гончаров, Лесков, Толстой, Достоевский. Возможно, Островский и Пушкин. Однако режиссер, чьи постановки временами воспринимаются как провокационные, не был бы самим собой, если бы сосредоточился на собственно произведениях. Его интересует более глобальная тема – например, как классике живется в современности.
Формат лекция+кино прекрасно себя показал на декабристском «Союзе спасения» — и в ДК Лурье решили продолжить. Тем более что подоспел фильм по определению не рядовой: «Офицер и шпион» Романа Полански. 29 марта внимаем Льву Лурье и Валерию Дымшицу онлайн.
29 марта в прямом эфире в рамках онлайн-фестиваля #безантракта ТЮЗ покажет свою новую постановку «Ромео и Джульетта». Премьера классического шекспировского сюжета состоялась совсем недавно — в феврале 2020 года.