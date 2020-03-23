Русский музей объявил о переходе в онлайн

С сегодняшнего дня по будним дням Русский музей планирует выходить в прямой эфир на своем сайте, а также в социальных сетях. По задумке, онлайн-трансляции должны быть интересны и взрослым, и детям. Все желающие смогут виртуально посетить виртуальные экскурсии, лекции, встречи со специалистами в сфере искусства и открытые показы фильмов, посвященных Русскому музею, изучить коллекции и истории русского изобразительного искусства.

Также с 23 марта стартует проект, в котором примут участие художественные музеи России, где сейчас располагаются культурно-выставочные центры Русского музея (Ярославль, Казань, Саранск и Мурманск). Эти площадки будут рассказывать о самых значимых произведениях из своих коллекций на официальных страницах в социальных сетях под хэштегом #искусстворядом.

Кроме Русского музея, о переходе в онлайн сообщили «Петербург-концерт» (расписание трансляций скоро появится в группе «ВКонтакте»). В День театра, 27 марта, в петербургском «Мюзик-Холле» состоится концерт «Вечер в опере», который будет идти и прямой трансляции.

Напомним, что о самых интересных событиях в новой онлайн-реальности мы рассказываем в нашей трансляции. Самостоятельно следить за эфирами лучших коллективов Петербурга можно с помощью онлайн-фестиваля «Фонтанки.ру» #безантракта.

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«Фонтанка.ру»