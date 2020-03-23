Сегодня в эфире #безантракта: прямые трансляции «Ивана Грозного» и сказок Пушкина с оркестром, Женя Любич и кинетическое искусство

Сегодня на сайте tv.fontanka.ru в рамках онлайн фестиваля #безантракта вас снова ждут четыре бесплатных эфира. Обратите внимание, что эфиры театральных премьер не остаются потом в открытом доступе — их можно увидеть только в прямом эфире.

Сегодня начинаем снова в 13.00. Центральный выставочный зал «Манеж» закрылся на карантин вместе с одной из своих лучших выставок — «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России». Сотрудник кураторского отдела Ярослав Манахов проведет виртуальных зрителей по экспозиции и ее четырем разделам — «Лаборатория зрения», «Лаборатория искусствометрии», «Лаборатория среды» и «Лаборатория синестезии».

Эту экскурсию «Манеж» выпустил только что, уже смонтированной, в записи: выставка огромна, экспонаты — движутся, играют и подразумевают взаимодействие, а потому уложить ее час времени — сродни подвигу. Морально подготовиться и войти в контекст поможет гид «Фонтанки» — мы успели посмотреть выставку своими глазами.

В 15.00 начинаем прямой эфир музыкального спектакля для детей «Три Чуда» с оркестром и театром теней — коллектив Филармонии для детей и юношества, включая симфонический оркестр и дирижера Михаила Голикова, специально для юных зрителей придут на работу в условиях карантина и сыграют этот спектакль по сказкам Пушкина на камеры для «Фонтанки».





Фото: скриншот с сайта певицы Жени Любич Фото: скриншот с сайта певицы Жени Любич

В 17.00 смотрите и слушайте премьеру видео нового альбома певицы и композитора Жени Любич. Женя — певица и автор песен, которую после сотрудничества с Nouvelle Vague нарекли «русской француженкой». Поет она на разных языках — но неизменно нежно и о любви. Ее мелодии и ритмы чувственны, исполнение — интеллигентно, как и подобает петербурженке. В новом альбоме — песни под гитару и с ансамблем на стихи русских, английских и французских поэтов XVI – XX веков. Запись этого видео проходила в одном из петербургских книжных, а диск вышел 20 марта — в день рождения певицы.

А в 19.00 хор и оркестр Капеллы исполнят музыку Прокофьева к фильму Эйзенштейна «Иван Грозный». Произведение исполнят меццо-сопрано Дарья Лейбова, чтец и солист Юрий Лаптев, хор и симфонический оркестр Капеллы под управлением Александра Чернушенко.

Онлайн фестиваль «Без антракта» — это ответ «Фонтанки.ру» и творческих коллективов Петербурга на необычные обстоятельства, в которые всех нас поставил коронавирус. На площадке фестиваля почти непрерывным марафоном идут лучшие театральные постановки, концерты, творческие встречи — большинство из них в прямом эфире! Сотрудники музеев и лекторы читают захватывающие лекции по истории искусств, проводят уникальные музейные экскурсии. В студию редакции приглашают самых интересных собеседников для интеллектуальной беседы. А библиотека записей — познавательных и развлекательных — расширяет выбор. Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на страницах онлайн фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.

«Фонтанка.ру»