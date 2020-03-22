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Оратория «Иван Грозный» донесется из закрытой Капеллы до квартир слушателей

Академическая капелла выходит в онлайн вслед за театрами: 23 марта в 19.00 туда, как обычно, придут музыканты оркестра и дирижер, а также солисты. И стены концертного зала содрогнутся от мощи звучания оратории Сергея Прокофьева «Иван Грозный». Это масштабное полотно для меццо-сопрано, баса и оркестра было создано на основании киномузыки, написанной композитором для фильма великого Сергея Эйзенштейна.

«Съемки фильма начались в 1942 году, в сложных условиях эвакуации, – напоминают в Капелле. – Партитура рождалась на волне огромного патриотического подъема, которым была охвачена вся страна».

Музыка Прокофьева зазвучит в рамках онлайн-фестиваля «Фонтанки.ру» #безантракта.

Произведение исполнят меццо-сопрано Дарья Лейбова, чтец и солист Юрий Лаптев и Хор и Симфонический оркестр Капеллы под управлением Александра Чернушенко.

Онлайн фестиваль «Без антракта» — это ответ «Фонтанки.ру» и творческих коллективов Петербурга на необычные обстоятельства, в которые всех нас поставил коронавирус. На площадке фестиваля почти непрерывным марафоном идут лучшие театральные постановки, концерты, творческие встречи — большинство из них в прямом эфире. Сотрудники музеев и лекторы читают захватывающие лекции по истории искусств, проводят уникальные музейные экскурсии. В студию редакции приглашают самых интересных собеседников для интеллектуальной беседы. А библиотека записей — познавательных и развлекательных — расширяет выбор. Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью. Встречаемся ежедневно на страницах онлайн фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.

«Фонтанка.ру»