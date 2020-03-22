Фото: capella-spb.ru/
Академическая капелла выходит в онлайн вслед за театрами: 23 марта в 19.00 туда, как обычно, придут музыканты оркестра и дирижер, а также солисты. И стены концертного зала содрогнутся от мощи звучания оратории Сергея Прокофьева «Иван Грозный». Это масштабное полотно для меццо-сопрано, баса и оркестра было создано на основании киномузыки, написанной композитором для фильма великого Сергея Эйзенштейна.
«Съемки фильма начались в 1942 году, в сложных условиях эвакуации, – напоминают в Капелле. – Партитура рождалась на волне огромного патриотического подъема, которым была охвачена вся страна».
Музыка Прокофьева зазвучит в рамках онлайн-фестиваля «Фонтанки.ру» #безантракта.
Произведение исполнят меццо-сопрано Дарья Лейбова, чтец и солист Юрий Лаптев и Хор и Симфонический оркестр Капеллы под управлением Александра Чернушенко.
Онлайн фестиваль «Без антракта» — это ответ «Фонтанки.ру» и творческих коллективов Петербурга на необычные обстоятельства, в которые всех нас поставил коронавирус. На площадке фестиваля почти непрерывным марафоном идут лучшие театральные постановки, концерты, творческие встречи — большинство из них в прямом эфире. Сотрудники музеев и лекторы читают захватывающие лекции по истории искусств, проводят уникальные музейные экскурсии. В студию редакции приглашают самых интересных собеседников для интеллектуальной беседы. А библиотека записей — познавательных и развлекательных — расширяет выбор. Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью. Встречаемся ежедневно на страницах онлайн фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.
«Фонтанка.ру»
Гаденыш размером в миллионную долю миллиметра в считанные дни изменил жизнь всей планеты. Как бороться с тревожностью? Что покупать, а на что не тратиться? Как не потеряться на рынке труда? И (в любом случае) как защититься — расскажут самые разные специалисты из коворкинга «Ясная поляна» онлайн и бесплатно, с 23 по 27 марта.
Детские каникулы начинаются с Пушкина. Мультижанровый спектакль для публики 0+ покажет «Фонтанка» в понедельник 23 марта в прямом эфире в рамках онлайн фестиваля #безантракта.
19 марта в кинотеатрах начнут показывать «Аферу в Майами», хитро скроенный шпионский триллер француза Оливье Ассайяса, автора «Облаков Зильс-Марии» и «Персонального покупателя».
С 19 марта в кино начнут показывать «Троллей» — продолжение вполне успешного мультика студии Dreamworks. Про веселых разноцветных существ, которые поют песенки, обнимаются и вообще не знают горя. Сиквел представляет своеобразный батл между героями, которые все вместе пытаются победить злодейку-рокершу, что норовит обесцветить их пеструю вселенную.
С 19 марта в кино — «Тайная жизнь», новый фильм патриарха американского кино Терренса Малика, автора «Пустошей», «Дней жатвы» и «Тонкой красной линии». Действие происходит во время Второй Мировой в Австрии, главный герой — реальный персонаж, канонизированный католической церковью Франц Егерштеттер.
С 12 марта в кино начнут показывать «Пиноккио», новый фильм итальянца Маттео Гарроне по мотивам самой знаменитой итальянской сказки. Автору “Реальности” и “Гоморры” не привыкать – он уже снимал “Страшные сказки” по мотивам историй Джамбатиста Базиле, и получилось отлично.