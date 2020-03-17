В Смольном обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией. Городские музеи и театры пока не закрывают

В Смольном 17 марта прошло заседание оперативных штабов по распространению коронавирусной инфекции. На нём, в том числе, присутствовал председатель комитета по культуре Константин Сухенко. Как известно «Фонтанке» от источников, знакомых с ситуацией, в результате решения приостановить работу городских культурных площадок принято не было.

«Работаем в прежнем режиме, руководствуемся теми ограничениями, которые вводятся» (проводить мероприятия, которые соберут не более тысячи гостей — Прим.ред.), — отметил собеседник нашего издания.

Напомним, 17 марта министерство культуры выпустило указ, согласно которому должны прекратить работу для посетителей все федеральные музеи, театры, филармонии, цирки и прочие учреждения исполнительского искусства. В Петербурге в их число, например, входят Эрмитаж, Русский музей, музеи-заповедники «Петергоф» и «Царское село», Большой, Александринский, Малый драматический театры.





Фото: Михаил Огнев/ архив "Фонтанки.ру" Фото: Михаил Огнев/ архив "Фонтанки.ру"

При этом для учреждений городского подчинения (среди них — Музей истории Петербурга, Исаакиевский собор, Михайловский театр, театры балета Бориса Эйфмана и имени Якобсона, театр «Мастерская» и Театр им. Ленсовета, Молодёжный театр на Фонтанке, Ленинградский зоопарк) столь жестких мер пока не принято. Правительство Петербурга 13 марта приняло распоряжение «О мерах по противодействию распространению COVID-19», общий смысл которого можно передать фразой: «Больше тысячи не собираться». Впрочем, даже это привело к отмене многих концертов и перестройке графиков культурных заведений.

Хронику отмен «Фонтанка» ведёт в отдельной трансляции.

«Фонтанка.ру»