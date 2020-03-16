Минкульт рекомендовал отменить массовые мероприятия и просит иностранцев не ходить в российские музеи

Министерство культуры рекомендовало подведомственным учреждением ограничить массовые мероприятия в России. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минкульта сообщает «ТАСС». Меры коснутся театров и кинотеатров, музеев, библиотек, детских школ искусств и других площадок.

«В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) министерство культуры Российской Федерации предписывает учреждениям культуры федерального ведения усилить меры санитарно-эпидемиологической безопасности», — отметила пресс-служба ведомства.

В частности, предполагается, что в течение суток Минкульт вместе с Союзом театральных деятелей «примет решения по введению комплекса неотложных мер с целью сохранения здоровья зрителей». Библиотеки закроют двери для читателей и перейдут на удаленное обслуживание; организации, занимающиеся демонстрацией фильмов, ведомство просит соблюдать противоэпидемические меры, установленные Роспотребнадзором, а в детские школы искусств — исключить проведение массовых мероприятий и ввести каникулы, начиная с 16 марта.

Кроме того, как сообщает «Интерфакс», Минкультуры рекомендовало иностранцам временно воздержаться от посещения российских учреждений культуры, в том числе музеев.

Напомним, ранее о мерах по борьбе с коронавирусом рассказала Ассоциация владельцев кинотеатров. Их просят ограничить количество реализуемых билетов в один кинозал 100 – 150 и оставлять интервалы между сеансами не меньше чем в 30 минут.

«Фонтанка.ру»

Читайте также:

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. В каких развлечениях откажут петербуржцам из-за запрета на массовые мероприятия

Что отменяют и переносят в Петербурге из-за коронавируса. Обновляется



