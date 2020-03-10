Первый канал рассказал о дате премьеры песни Little Big для «Евровидения»

Стало известно, когда зрители услышат песню, которую петербургский рейв-коллектив Little Big исполнит на международном конкурсе песни «Евровидение». Как сообщает пресс-служба Первого канала, премьера пройдет 12 марта на программе «Вечерний Ургант». На телеканале также уточнили, что заявка на конкурс отправлена в срок (до 9 марта включительно).

Ранее поклонники коллектива обратили внимание, что Россия осталась единственной из стран-участниц, чей клип с песней отсутствуют на музыкальном сайте. Причины задержки не назывались, официальную дату премьеры также никто не объявлял.





Фото: скриншот из клипа Skibidi Фото: скриншот из клипа Skibidi

Ранее предполагалось, что премьера пройдет 13 марта — как в радиоэфире, так и в передаче «Вечерний Ургант», 10 марта администрация телеканала внесла уточнения.

Об участии Little Big в «Евровидении» стало известно 2 марта. Тогда же музыканты заявили, что новая песня будет в характерном для них карнавальном духе. Какими другими работами ансамбль завоевал любовь по всему миру — смотрите в подборке «Фонтанки».

«Фонтанка.ру»