

Фото: кадр из клипа Skibidi







Little Big представят Россию на «Евровидении»-2020. Что нужно знать о петербургских рейв-фриках и их ядерных клипах

Теперь это точно — петербургская группа Little Big, покорившая мир, едет представлять страну на «Евровидении». Рассказываем, как выходец из Соснового Бора заставил людей на всех континентах танцевать SKIBIDI, и показываем лучшие видео.

Русская панк-рейв группа Little Big появилась в 2013 году в Петербурге. Её основал Илья Прусикин: будущий музыкант родился в Забайкалье, пожил в Сосновом Бору, выпустился из Санкт-Петербургского института культуры. Но к славе пришёл благодаря YouTube. Прусикин выпускал проекты «Шоу Гаффи Гафа» и «Великая рэп-битва», а затем записал шуточный клип Every Day I’m Drinking. Видео «полетело» в сети, «литтл бигов» пригласили выступать в клуб «А2» на разогреве у южно-африканской хип-хоп команды Die Antwoord. А уже в 2014-м команда выпустила первый альбом.

Little Big с самого начала позиционировали себя как фрики и снискал славу за границей. «Мы хотели сделать мировой вирус. Мы взяли все стереотипы о России — вы нас такими видите? Окей. Самое смешное, что люди в Европе понимают, что мы смеемся над ними», — отмечал Прусикин в интервью «Афише Daily». Многомиллионная армия поклонников у «дикарей» из Little Big к 2018-2019 году появилась и в родной стране. Прежде всего — благодаря провокационным клипам.

Рассказываем о пяти из них, без которых вы ничего не будете знать о нынешних участниках «Евровидения».

SKIBIDI — 361 млн просмотров

На сегодня это главный хит Little Big и он в первую очередь ассоциируется с группой. Танец со странными и нелепыми движениями, который воспроизводят персонажи, породил многочисленные пародии и покорил весь мир. Свою версию, например, сняла вся команда телешоу «Вечерний Ургант». Хоть видео и вдохновлено композицией Gangnam Style южнокрейского рэпера PSY, оно перенесено в российские реалии. SKIBIDI с Ильей Прусикиным и ко станцевал сам Элайджа Вуд, исполнитель роди Фродо из «Властелина колец»!

FARADENZA — 194 млн просмотров

Стильный ролик в духе семидесятых-восьмидесятых годов прошлого века про советский пансионат «Заря». Главный герой в исполнении Прусикина, одетый в трикотажное поло, шорты и сандалии с носками, благодаря выдуманным духам Faradenza влюбляет в себя обитательниц здравницы. Не обошлось без конкурса бодибилдеров, за победу в котором персонаж получил увеличенную порцию пюре в столовой.

I'M OK — 90 млн просмотров





Фото: кадр из клипа Фото: кадр из клипа

Настоящий гимн пятнице и выходным. Сюжет разворачивается вокруг вечера в одном из баров, куда главные герои приходят выпить и поискать приключений. Компанию им составляют типичные представители питейной культуры. Всё, конечно, заканчивается караоке.

LollyBomb — 83 млн просмотров

История про горячую любовь лидера КНДР к ядерной боеголовке. В клипе лидер Корейской народной республики «знакомится» с этим предметом на приеме, потом ходит с ней на свидание в ресторан и в конце вечера занимается любовью. Явная провокация, но никаких проблем у авторов видео, которое целиком сняли в Петербурге, не было.

BIG DICK — 69 млн просмотров





Фото: кадр из клипа Фото: кадр из клипа

Тысяча и один способ изобразить мужской половой орган в одном видео.

Даша Смирнова, специально для «Фонтанки.ру»