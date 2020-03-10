Little Big единственные из всех стран не представили песню для «Евровидения»

Российские конкурсансты — группа Little Big — остались последними, кто так и не провел премьеру своей песни для «Евровидения». 9 марта был последним днем подачи документов для участия в состязании. Впрочем, возможно, это и было сделано — а вот официальный релиз так и не состоялся. Поклонники творчества группы и самого конкурса, в нетерпении, гадают о причинах задержки.

В настоящее время на официальном сайте Евровидения только у двух участников — России и Азербайджана — не вывешены песни, с которыми они будут выступать. Однако бакинская певица представит свою песню 10 марта в 13.00 по Москве. Насчет Little Big ясности нет.





Фото: скриншот клипа Фото: скриншот клипа

В сообществе фанатов «Евровидения» появилась информация, что радиопремьера пройдет в пятницу 13 марта, а еще в тот же день артисты примут участие в передаче «Вечерний Ургант», где также может быть показан клип.

Тем временем в сторис инстаграм-аккаунта Angeliquuu появились видео с их свадьбы с одним из участников группы, Антоном Лиссовым.

О том, что Little Big едут на «Евровидение», стало известно 2 марта. Позже в сети появился отрывок песни, которую российская команда якобы представит на конкурсе, однако его подлинность сами Little Big не подтвердили.

«Фонтанка.ру»

Читайте также:

Little Big представят Россию на «Евровидении»-2020. Что нужно знать о петербургских рейв-фриках и их ядерных клипах