Пиотровский: Страх перед коронавирусом показал «потрясающий уровень ксенофобии» Петербурга

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о падении турпотока в город и в Эрмитаж, в частности, на фоне мировой паники вокруг коронавируса. Глава музея подчеркнул, что речь — не об отсутствии именно китайских туристов: их в Эрмитаже не выделяют из общего потока гостей.

«Я считаю, что этот интерес именно к китайцам до и после начала распространения вируса, точно так же, как история вокруг создания Исламского центра (в январе появилась информация, что в Петербурге в доме Брюллова разместится Международный центр исламских исследований — Прим.ред.), вдруг обнаружили потрясающий уровень ксенофобии нашего города, который хочет считаться культурной столицей, — отметил Пиотровский на пресс-конференции 5 марта. — Количество туристов в принципе падает. Во-первых, сейчас не сезон. Но по сравнению с прошлым годом, у нас посещаемость снизилась на 8 процентов — потому что туристы в Россию не ездят уже давно. Теперь еще не будут ездить итальянцы, которые честно ездили. Американцы как не ездили, так и не будут ездить. Туристов из Азии — а их было очень много, и они увеличили экономические возможности, — будет значительно меньше».

Михаил Пиотровский полагает, что спад — повод, по примеру Италии, задуматься о целесообразности слишком высоких ставок на туризм.

«Разговоры о том, что туризм — это главный источник доходов, и его надо наращивать еще и еще, экономически неправильны, — считает директор Эрмитажа. — Может случиться мощная неожиданность и все провалится. И в принципе: туризм, культура — это не средство получения денег. За это можно брать деньги, за это нужно брать определенные деньги, которые позволяют развиваться. Но делать их источником получения доходов и бюджета на государственном, полугосударственном уровне — неверно».



директор Эрмитажа Михаил Пиотровский



Фото: Сергей Михайличенко/архив "Фонтанки" директор Эрмитажа Михаил ПиотровскийФото: Сергей Михайличенко/архив "Фонтанки"

Говоря о мерах против коронавируса, которые принимает его музей, Пиотровский рассказал, что у сотрудников есть маски, которые они могут надевать или не надевать по собственному желанию (напомним, в начале марта недостаточное обеспечение средствами защиты сотрудников Лувра привело к его закрытию на два рабочих дня).

В выставочном плане Эрмитажа на ближайшее время по-прежнему стоит две выставки из Азии: 25 марта музей должен показать современное искусство Южной Кореи, 16 мая — знаменитого китайского художника Чжан Хуань.

«Мы пока не меняем сроков корейской выставки: вещи едут», — подтвердил директор, добавив, что в отношении Китая окончательной ясности по возможному изменению сроков еще нет, но сам Эрмитаж ничего не отменяет.

«А сейчас у нас есть потрясающая возможность ходить спокойно в Эрмитаж, — подытожил директор. — И, кстати, у нас упало число людей, проходящих с туристическими группами на основные экспозиции, и возросло посещение всех небольших филиалов Эрмитажа. Я вчера пришел открывать выставку в Меншиковский дворец, и стояла очередь в гардероб. Они не на выставку пришли, а в музей. Этого не было давно».

Ранее стало известно, что 8 марта Эрмитаж второй год подряд сделает бесплатный вход для всех индивидуальных посетителей.

«Фонтанка.ру»

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