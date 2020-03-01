«В Безрукове есть какой-то фокус». «Фонтанка» показывает, как в Кронштадте снимают военную драму Алексея Германа

В гавани форта Ино на северном берегу Финского залива, за Зеленогорском, разместился аэропорт. Не песке выстроился ряд самолетов времен Великой Отечественной — модели истребителей изготовлены специально для этой киноленты. Среди актеров, приехавших в ветреный февральский день на съемку, — Елена Лядова и Сергей Безруков. Именно они играют главные роли в масштабной картине, что выйдет на экраны в 2021 году.

Путь до съемочной площадки Алексея Германа в этот раз из Петербурга — неблизкий: если в январе группа работала в центре города, на Мясной улице, то нынешнюю сцену, одну из первых в фильме, режиссер разместил на берегу Финского залива. Проехав насквозь территорию военной части, корреспонденты «Фонтанки» оказалась там, куда в свое время морем подвозили снабжение для форта Ино, взорванного красноармейцами при отступлении в 1918 году. На берегу разместились фургоны с костюмами и реквизитом, инструментами художников и ассистентов, работающих на картине. Актеры пересекали гавань по молу, проходя мимо вышки и палаток с оборудованием, включая штаб — палатку главного режиссера с мониторами, где появлялись будущие кадры картины.

В момент своего приезда «Фонтанка» застала репетицию: актеры массовки в шинелях (время действия в фильме — 1942 год), шли на построение к военному аэродрому: они играют механиков, летчиков... Помимо самолетов, на пляже — черный «командирский» автомобиль ГАЗ-11-73, «полуторка» ГАЗ-АА и автобус ЗИС-8. Все это — заслуженные «актеры» с «Ленфильма» и «Мосфильма», в списках каждого — картины от «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина до «Ладоги» Александра Велединского.

Если начальственная машина выглядит благопристойно, то вид автобуса сразу намекает на то, что картина — о неблагополучном времени: он нервно покрашен в грязно-белый цвет.

«Его художественно «обтрепали», — поясняет ассистент режиссера по игровому транспорту Дмитрий Ильин. — По сюжету, наша часть ведет тяжелые боевые действия. И чтобы это как-то показать (не будешь же за кадром комментировать!), приняли такое художественное решение — нарочито грубо нанесенный камуфляж. У нас по фильму только что закончилась зима, и зимний камуфляж такой облезший, — так задумывалось».

В плане щепетильности к деталям Ильин солидарен с главным художником картины — Еленой Окопной.

«Она трепетно относится к оригинальным оттенкам, и мне достаточно близка эта тема, потому что я одним из первых среди реставраторов транспорта в России стал заморачиваться оригинальными цветами — это было в конце 1980-х, — рассказал он. — Меня никто не понимал, я был совсем молодой тогда. И сейчас увидел человека, у которого это вызывает такой же глубинный отклик, — Елену Окопную».





Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Белая камуфляжная сетка прикрывает и восемь самолетов, что стоят в ряд чуть поодаль, — модели «И-16» и «Ил-2». Они собраны с нуля — по чертежам — для съемок в картине, и на это ушло несколько месяцев. Летать они, правда, не будут: для этих съемок группа отправится за границу, в Чехию, где сохранились действующие образцы. Здесь же снимают сцены на земле и крупные планы, и для них требуется оборудование, которого в России никогда не было.

«Мы создали уникальные приспособления, которые никогда не применялись в России, — они поднимают наши самолеты на десятиметровую высоту и позволяют вращаться во всех плоскостях, — открыл секрет производства Алексей Герман. — Мы будем пользоваться технологиями, которыми еще никогда и нигде не использовались в России с точки зрения спецэффектов. Мы действительно используем широкую номенклатуру летательных аппаратов, у нас уже снято пять часов полетов в воздухе — то есть это огромный тяжелейший фильм!»

К слову, совсем недавно из-за шторма дорогостоящие модели самолета с берега Финского залива чуть не сдуло ветром. Ранее режиссер уже говорил, что слишком теплая и бесснежная зима в 2020 году его подвела.

«К сожалению, у нас чудовищные погодные условия, потому что мы предполагали, что в феврале будет какой-то снег, а снега не оказалось, — поделился Алексей Герман. — У нас тонет декорация за декорацией, пришлось переносить многие сцены и их переделывать и менять объекты, потому что там, где мы что-то планировали снимать, у нас либо просто не встал лед вообще, либо то, где мы строим сейчас какую-то часть — немецкий аэродром, превратилось в непролазную грязь».

Кстати, тот аэродром, что сооружен на песке близ форта Ино, по словам исполнительного продюсера картины Филиппа Пастухова («Прогулка», «Бумажный солдат», «Дурак»), в фильме «сыграет» лишь половину аэродрома: его совместят с другим объектом, — из эстетических соображений.

На этом-то виртуальном пока аэродроме и встретятся главные герои в начале фильма. Подразделение девушек-летчиц прибывает в распоряжение авиаполка. И командир полка знакомится с боевым составом в ходе общего построения.

«У нас девушки прибывают под Ленинград, чтобы нести службу, — объяснил Алексей Герман. — Ими командует Елена Лядова, командир полка — Сергей Безруков. А главные героини — это Аглая Тарасова, Настя Талызина и так далее».

Углубляться в подробности сценария Алексей Герман не стал, но признал, что роли у Безрукова и девушек — главные.

«Кто-то из них погибнет, но не буду говорить, кто», — подчеркнул режиссер и не стал уточнять, будет ли в фильме романтическая линия.





Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Тем временем герои Безрукова и Лядовой вязли в песке, разговаривая на берегу залива. Репетиция шла в костюмах с накинутыми поверх куртками — из-за сильного ветра на берегу.

«Я считаю, Безруков — выдающийся артист, я глубоко в этом уверен, и очень тонкий человек, — объясняет Алексей Герман свой выбор актера на главную роль. — В нем есть некая невероятная энергия, какой-то фокус, личность — притом что он играет разные роли».

Эпизод, съемки которого наблюдала «Фонтанка», займет порядка четырех минут в фильме. Но чтобы его снять, потребовался не один день. Опять-таки подвела погода: вышло солнце. С одной стороны, это лишило возможности смонтировать кадр со снятым раньше, в другом освещении. К тому же, яркое освещение оставляло на лицах резкие тени, чем мешало качественно показать актерскую игру — тут Герман, глядя в палатке на мониторы, процитировал своего великого отца: «Солнце убивает артиста». Звезды, отсмотрев материал репетиций, безропотно согласились.

По словам режиссера, картина не станет просто очередным российским фильмом о войне, каких снимается много.

«Мы говорим о генезисе победы, — говорит он об идее картины. — Знаете, советское кино было лучше, чем российское, — я говорю про его качественные образцы. Во многом они не боялись показывать войну не как агитку, а как широкую панораму не только героизма, но и боли. И тот героизм, который из сострадания, из боли рождается. И мы, собственно, пытаемся создать большой фильм о войне, а не маленькую замкнутую историю. У нас будет Ленинград, будет Сталинград, мы будем восстанавливать блокадные спектакли».

Изначально планировалось снять часть сцен и в Эрмитаже — но директор музея Михаил Пиотровский не стал делать исключений из правил даже для Алексея Германа: в Эрмитаже разрешено снимать только те фильмы, которые посвящены этому музею — а художественные ленты на другие темы снимать не разрешается, даже если Эрмитаж в них фигурирует.

К концу февраля снято почти половина картины, но съемки продлятся еще несколько месяцев и будут проходить в разных российских городах.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

Читайте также:

Безруков и немцы, безымянный Цой, «русский Дюнкерк». Какое кино Петербург поддержит в 2019 году