Роман Полански получил «Сезар», несмотря на секс-скандал

Польско-французский актёр и режиссёр Роман Поланский стал обладателем главной кинопремии Франции, несмотря на скандал, случившийся за две недели до церемонии. Фильм Поланского «Я обвиняю» получил статуэтки «Сезар» за лучшую режиссуру, лучшую адаптацию сценария и лучший дизайн костюмов.

Об этом 29 февраля сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters. Как отмечает издание, узнав о решении жюри, из зала удалились несколько актрис, включая Адель Энель.





Фото: кадр из фильма Фото: кадр из фильма

Романа Полански в 1970-е судили в США по обвинению в насилии над несовершеннолетней, а позже из-за этого его собирались экстрадировать из Швейцарии. В феврале 2020 года, незадолго до вручения премии «Сезар», феминистские организации выступили против номинирования режиссёра на награду, заявив, что кинодеятель «давит своим авторитетом и пользуется делом Дрейфуса, чтобы реабилитировать себя и предстать жертвой вместо палача». В результате руководство французской Киноакадемии подало в отставку.

«Я обвиняю» (в российском прокате — «Офицер и шпион») — фильм о суде над французским евреем Альфредом Дрейфусом, которого обвинили в шпионаже в пользу Германии в конце XIX века. В главных ролях снялись Луи Гаррель и Жан Дюжарден.

«Фонтанка.ру»