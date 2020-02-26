Независимый магазин «Чудетство» проведёт в Петербурге детский книжный фестиваль. Горожан ждут микро-комикон и «три дня феерии»

Детский книжный фестиваль с участием более чем сорока издательств проведёт в конце марта в Петербурге независимый книжный магазин «Чудетство». Событие под названием «Чудетство-Фест» запланировано на 27-29 марта в РГПУ им. Герцена. Помимо традиционных книжных активностей, оно включит «микро-комикон» с лекциями и мастер-классами для тинейджеров, рассказали «Фонтанке» организаторы.

«Основной частью фестиваля станет книжная ярмарка — более сорока издательств России представят свои книги на стендах. Так что посетители смогут получить «ту самую» книгу из рук людей, которые имеют к их созданию непосредственное отношение», — отмечает соорганизатор фестиваля и один из создателей «Чудетства» Мария Зимина.

Детей и взрослых также ждут встречи с авторами, художниками и переводчиками; мастер-классы, которые будут «нон-стопом проводить издательства»; театральный зал и микро-комикон. «На этой площадке издатели комиксов представят свои книги, а также будет большая программа круглых столов, лекций и мастер-классов для подростков и родителей о культуре комиксов и графических романов», — объясняют в магазине.



эмблема фестиваля



Фото: предоставлено организаторами эмблема фестиваляФото: предоставлено организаторами

Соорганизатором проекта стал фонд «Дом детской книги», открывший одноименный центр в Саперном переулке в конце 2019 года. В художественный совет фестиваля вошли поэты и переводчики Михаил Яснов и Григорий Кружков, получивший международную премию Андерсена художник-иллюстратор Игорь Олейников, глава издательства «Вита Нова» Алексей Захаренков, директор Института русской литературы РАН (Пушкинский дом) Валентин Головин и другие.

Напомним, основным книжным событием Петербурга остаётся Книжный салон, который проводится в мае на Манежной площади, и его предновогодняя версия в пространстве ArtPlay, однако на протяжении 2017-2019 года подвергаются критике со стороны профессионального сообщества. Например, в конце 2019-го в новогоднем салоне отказался участвовать крупнейшая в России издательская группа «Эксмо-АСТ» — из-за высоких расходов и низкой посещаемости площадки.

Подробности о фестивале «Чудетство-Фест» и его программа будут доступны в его группе.

«Фонтанка.ру»