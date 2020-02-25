«Лед-2» стал миллиардером проката. Что смотрели россияне в праздничный уикэнд

Портал «Кинобизнес» подвел итоги уикэнда с 20 по 23 февраля по кассовым сборам. Тройку лидеров возглавил фильм «Лед-2», который заработал 307,6 миллиона рублей. Миллиардный рубеж лента преодолела на десятый день показа, что сделало её сотым рублевым миллиардером кинопроката России и СНГ.

На втором месте расположились «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим в главной роли: она получила 264,9 миллиона рублей в прокате на выходных. Как отмечают аналитики, фильм стартовал хуже прогнозов и ожиданий.





Фото: кадр из фильма "Лед" Фото: кадр из фильма "Лед"

А вот «Джентельмены» Гая Ричи прибавили 271,8 миллиона за один уикенд, что удивило многих и превзошло ожидания. Среднее наполнение зала дало фору лидерам проката — на Ричи пришли примерно по 75 человек против 64 и 53 у первых двух лент.

В целом уикэнд был оживлённым и собрал четыре фильма с кассой более 100 миллионов рублей, а суммарная выручка кинотеатров составила 559 миллионов, что «Кинобизнес» называет рекордом выручки вне периода новогодних праздников.

Напомним, в феврале комедия «Холоп» обошла «Движение вверх» и стала самым кассовым российским фильмом в истории, а первый миллиард «Холопу» удалось собрать всего за десять дней.

«Фонтанка.ру»