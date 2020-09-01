Гламурный космос и рок-н-ролл. «Эрарта» откроется девятью выставками
Если вы уже побывали в открывшихся музеях Петербурга, самое время сходить в «Эрарту», где есть из чего выбрать. Будет гламурно, иронично, актуально, и наверняка немного людей. Как, впрочем, и везде в этот странный сезон.
Эрарта открывается после карантина 2 сентября, и зрителю сходу предлагают целительный гламур. Сейчас заигрывания с глянцем выглядят скорее иронично, но решать вам. В музее на Васильевском острове продолжится выставка Рассела Джеймса «Десять лет за кулисами Victoria's Secret Fashion Show» — главного модного показа эпохи совершенных моделей и фантазийного белья. По иронии, в Петербурге закулисные фото шоу показывают в ситуации, когда оно переживает идеологический кризис, не связанный с вирусом – просто где-то там, к западу от берегов Невы, по планете шагает бодипозитив, и «ангелы» уже не собирают прежних рейтингов. Тем интереснее взглянуть на отличные фотографии Рассела Джеймса свежим взглядом, проверить эстетическое чутье фантастически миром совершенных женщин. (18+)
Рассел Джеймс
Фото: Предоставлено музеем "Эрарта"
Ещё одна порция глянца – Cosmodreams Марины Фёдоровой. Образы из журналов недалекого прошлого, то есть красивые люди и вещи, на красивом фоне – космическом. Специфическая прохладно-ироничная эстетика в «Эрарте» смотрится как родная, а работы очень фотогеничны – о них удобно будет рассказать в соцсетях. (16+)
Марина Фёдорова
Фото: Предоставлено музеем "Эрарта"
Чуть меньше гламура – в выставке шотландского фотографа Гарри Бенсона «The Beatles и не только». Здесь покажут в основном снимки The Beatles – и шестидесятые годы прошлого века (Бенсон работал с группой 1964/66 годах). Ностальгирующим, битломанам и всем, кому интересно то славное время, выставка может понравиться. (18+)
Гарри Бенсон
Фото: Предоставлено музеем "Эрарта"
Есть в музее и критика глянцевого общества потребления – тут можно посмотреть акварели петербургского художника Константина Стерхова, который показывает мир через бесконечные витрины. Это, конечно, довольно умеренная критика, скорее отстраненное наблюдение, но акварели от этого не хуже. (12+)
Константин Стерхов
Фото: Предоставлено музеем "Эрарта"
«Эрарта» откроется для посетителей 2 сентября. Подробнее обо всех текущих выставках и режиме работы читайте на сайте музея.
Анастасия Семенович
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