Гламурный космос и рок-н-ролл. «Эрарта» откроется девятью выставками

Если вы уже побывали в открывшихся музеях Петербурга, самое время сходить в «Эрарту», где есть из чего выбрать. Будет гламурно, иронично, актуально, и наверняка немного людей. Как, впрочем, и везде в этот странный сезон.

Эрарта открывается после карантина 2 сентября, и зрителю сходу предлагают целительный гламур. Сейчас заигрывания с глянцем выглядят скорее иронично, но решать вам. В музее на Васильевском острове продолжится выставка Рассела Джеймса «Десять лет за кулисами Victoria's Secret Fashion Show» — главного модного показа эпохи совершенных моделей и фантазийного белья. По иронии, в Петербурге закулисные фото шоу показывают в ситуации, когда оно переживает идеологический кризис, не связанный с вирусом – просто где-то там, к западу от берегов Невы, по планете шагает бодипозитив, и «ангелы» уже не собирают прежних рейтингов. Тем интереснее взглянуть на отличные фотографии Рассела Джеймса свежим взглядом, проверить эстетическое чутье фантастически миром совершенных женщин. (18+)



Рассел Джеймс



Фото: Предоставлено музеем "Эрарта" Рассел ДжеймсФото: Предоставлено музеем "Эрарта"

Ещё одна порция глянца – Cosmodreams Марины Фёдоровой. Образы из журналов недалекого прошлого, то есть красивые люди и вещи, на красивом фоне – космическом. Специфическая прохладно-ироничная эстетика в «Эрарте» смотрится как родная, а работы очень фотогеничны – о них удобно будет рассказать в соцсетях. (16+)



Марина Фёдорова



Фото: Предоставлено музеем "Эрарта" Марина ФёдороваФото: Предоставлено музеем "Эрарта"

Чуть меньше гламура – в выставке шотландского фотографа Гарри Бенсона «The Beatles и не только». Здесь покажут в основном снимки The Beatles – и шестидесятые годы прошлого века (Бенсон работал с группой 1964/66 годах). Ностальгирующим, битломанам и всем, кому интересно то славное время, выставка может понравиться. (18+)



Гарри Бенсон



Фото: Предоставлено музеем "Эрарта" Гарри БенсонФото: Предоставлено музеем "Эрарта"

Есть в музее и критика глянцевого общества потребления – тут можно посмотреть акварели петербургского художника Константина Стерхова, который показывает мир через бесконечные витрины. Это, конечно, довольно умеренная критика, скорее отстраненное наблюдение, но акварели от этого не хуже. (12+)



Константин Стерхов



Фото: Предоставлено музеем "Эрарта" Константин СтерховФото: Предоставлено музеем "Эрарта"

«Эрарта» откроется для посетителей 2 сентября. Подробнее обо всех текущих выставках и режиме работы читайте на сайте музея.

Анастасия Семенович