Клинический психолог расскажет все, что надо о психических расстройствах

Унылая пора, да еще в ситуации коронавирусной неопределенности — самое время для лекции о психическом здоровье. 2 сентября в очном — что теперь почти экзотика — лектории «Правое полушарие Интроверта» научимся, как минимум, отличать здоровое мышление от не вполне здорового.

Всемирная организация здравоохранения уверяет, что у каждого четвертого душевное здоровье хотя бы раз в жизни пошатывалась. Национальный институт душевного здоровья США сообщает: 20% детей хотя бы раз страдали психическим расстройством. Среди самых распространенных расстройств ВОЗ называет фобию, расстройства личности, алкогольную и наркозависимости, навязчивые состояния… Депрессия может быть и у человека, потерявшего работу — даже у свервостребованного специалиста. Профессионально выгореть можно и на «работе мечты». А от булимии и анорексии может страдать и дурнушка, и первая красотка курса. Как отмечают эксперты, психика — это орган, и точно так же ломается, как и орган-сердце или орган-печень — вот только причины понять сложнее.

Психологические особенности людей, страдающих различными заболеваниями, изучает клиническая психология. Вот с клиническим психологом Екатериной Оксанен и будем разбираться, что может нарушить психические процессы, какой бывает психотравма и до чего доводят стресс и страх. Встречаемся 2 сентября в 19.15 в культурном центре «Правое полушарие Интроверта» (Владимирский пр., д. 17).

Александра Шеромова