Лидер группы «Пилот» Илья Черт отметит день рождения на крыше

Петербургская рок-группа «Пилот» выходит из «карантинной спячки» и возвращается к концертам. 2 сентября коллектив выступит на крыше Roof Placе. Шоу будет приурочено ко дню рождения лидера Ильи Черта — 2 августа музыканту исполнилось 48 лет. Именинник уже отшумел концерт в Москве, теперь очередь Петербурга.

Изначально он должен был состояться на площадке HI-HAT, но за две недели стало известно о переносе. Согласно сообщению в соцсетях, сделано это для обеспечения всех норм пожарной безопасности. Ранее по этой же причине свой концерт с «Хайхеда» на «Руф» перенес Глеб Самойлов и его группа the Matrixx.

«Пилот» обещает исполнить все свои главные хиты под открытым небом Петербурга. Можем только посоветовать взять с собой не только хорошее настроение, но и теплые вещи — вечера в Северной Столице уже совсем не теплые, так что спасет или куртка, или активный слэм.

Особых сюрпризов ждать не приходится, но осень для поклонников творчества Ильи Черта обещает быть интересной — в своем официальном сообществе музыканты рассказали, что потихоньку пишут новый альбом и в ближайшее время ожидается выход сингла. Последняя на данный момент работа коллектива — альбом «Пандора» — вышел в 2018 году.

«Пилот» — петербургская рок-группа, основанная в 1997 Ильей Кнабенгофом (Черт). Группа является одним из столпов русского рока, главные хиты — композиции «Шнурок», «Рок», «Сердце машины», «Осень», «Братишка» и другие.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»