Митьки зовут красить скамейки, бросать чулки и играть в шашки в тельняшках

На ежегодном «Фестивале тельняшки» в этом году заправляют художники и любители водных просторов. Праздник в музейно-историческом парке «Остров фортов» в Кронштадте начнётся 29 августа раскрашиванием скамеек и созданием моря на асфальте вместе с Дмитрием Шагиным и другими участниками арт-группы «Митьки». Завершится же только на следующий день дискотекой на площади, танцами и музыкальным батлом.

Заняться украшением скамеек и рисованием на земле получится в оба дня – с 11 утра до полудня и с 11.50 до 12.20 соответственно. Ближе к обеду наступит время для физических упражнений: организаторы зовут перетягивать канаты, бросать женские чулки или победить всех в «шашки Чапаева». По правилам этой игры, нужно щелчком сбивать с доски выстроенные в одну линию фигуры противника, так, чтобы на доске остались только собственные шашки.

Ну а на берегу Каботажной гавани в субботу поставят десяток холстов. На площадке пройдет Морской пленэр: вместе с творческим объединением «Митьки» желающие изобразят виды парка и залива. Присоединиться можно в 14.00 или в 16.30. Продолжительность класса – полтора часа. Результаты стараний будут оценивать все: 30 августа на набережной откроется выставка этих картин.

После того, как в 15:30 в воскресенье стартует дискотека на Главной площади, музыку больше не выключат. Развлекательно-танцевальная программа продлится до 19.00, а после на сцену выйдет духовой оркестр «Orchestra Beat» и исполнит авторские версии известных хитов.



Оба дня с полудня до 17.00 на фестивале организаторы будут водить бесплатные экскурсии по Аллее героев российского флота и рассказывать о самых известных личностях. Горожанам, которые наденут тельняшки, обещают подарки на торжественном открытии праздника 29 августа в 11.00.

«Фонтанка.ру»