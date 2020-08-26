Премьеру первой оперы в компьютерной игре покажут бесплатно

28 августа состоится премьера первой российской оперы, визуальная часть которой создана внутри компьютерной игры. Певцы исполнят свои партии в опере Сергея Рахманинова «Скупой рыцарь», а их живое присутствие заменят аватары — персонажи в игре «Сфера», которыми они же сами и будут управлять.

Постановка создана в жанре Let’s Play — когда пользователи играют в компьютерную игру и по ходу комментируют происходящее. Подготовка спектакля заняла три месяца. Запись симфонической партитуры осуществил оркестр Ленинградской области «Таврический» под управлением Михаила Голикова.

Партии в опере исполняют: Сергей Лейферкус (Барон), солист Мариинского театра Роман Арндт (Альбер); солист Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Андрей Батуркин (Герцог); солист Большого театра Леонид Бомштейн (Ростовщик) и солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Денис Беганский (Cлуга).





Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами

Посмотреть виртуальный спектакль можно будет 28 августа в 19.00, бесплатная трансляция пройдет в сообществе Национальной оперной премии «Онегин» ВКонтакте.

Создатели проекта — Национальная оперная премия «Онегин» и благотворительное общество «Онегин» в содружестве с режиссером Дмитрием Отяковским, автором концепции постановки.

«Фонтанка.ру»