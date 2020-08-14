Noize MC отметит наступление будущего концертом в Петербурге

С 8 августа в Петербурге официально разрешены уличные мероприятия. По такому случаю организаторы стали спешно забивать концертами открытые площадки Северной столицы.

Одной из первых ласточек «концертной амнистии» станет Иван Алексеев, более известный как Noize MC — музыкант выступит 15 августа в Музее стрит-арта с полноценным электрическим шоу (18+).

Сам Алексеев записал видеоприглашение для питерских фанатов: в медицинской маске и с гиталеле музыкант сыграл куплет песни Yes Future!. Маска потом, впрочем, была сброшена с лица. Весьма символично.

Впрочем, как сообщают, организаторы, на шоу будут соблюдены противоковидные меры. Так, на входе будут измерять температуру, в зале будут санитайзеры и даже дежурная бригада скорой помощи – к врачам на дополнительную проверку будут отправлять всех с температурой выше 37 градусов. Также всех попросят соблюдать социальную дистанцию.

Кстати, музыканты приехали в Петербург сильно заранее и, судя по опубликованной в Сети информации, Noize MC снял клип в декорациях «Ленфильма». На какую песню — не уточняется.

Noize MC — российский музыкант, хип-хоп и рок-исполнитель. Слава пришла к артисту в 2006 году, когда он снял клип на трек "Песня для радио". С тех пор Алексеев является одним из самых популярных отечественных музыкантов, регулярно выпуская альбомы и клипы. Последний на данный момент крупный релиз Noize MC — «Хипхопера: Орфей & Эвридика», вышедший в 2018 году. Концепция альбома основывается на адаптации древнегреческого мифа об Орфее и Эвридике в реалиях современного шоу-бизнеса.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»