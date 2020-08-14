Noize MC отметит наступление будущего концертом в Петербурге
С 8 августа в Петербурге официально разрешены уличные мероприятия. По такому случаю организаторы стали спешно забивать концертами открытые площадки Северной столицы.
Одной из первых ласточек «концертной амнистии» станет Иван Алексеев, более известный как Noize MC — музыкант выступит 15 августа в Музее стрит-арта с полноценным электрическим шоу (18+).
Сам Алексеев записал видеоприглашение для питерских фанатов: в медицинской маске и с гиталеле музыкант сыграл куплет песни Yes Future!. Маска потом, впрочем, была сброшена с лица. Весьма символично.
Впрочем, как сообщают, организаторы, на шоу будут соблюдены противоковидные меры. Так, на входе будут измерять температуру, в зале будут санитайзеры и даже дежурная бригада скорой помощи – к врачам на дополнительную проверку будут отправлять всех с температурой выше 37 градусов. Также всех попросят соблюдать социальную дистанцию.
Кстати, музыканты приехали в Петербург сильно заранее и, судя по опубликованной в Сети информации, Noize MC снял клип в декорациях «Ленфильма». На какую песню — не уточняется.
Noize MC — российский музыкант, хип-хоп и рок-исполнитель. Слава пришла к артисту в 2006 году, когда он снял клип на трек "Песня для радио". С тех пор Алексеев является одним из самых популярных отечественных музыкантов, регулярно выпуская альбомы и клипы. Последний на данный момент крупный релиз Noize MC — «Хипхопера: Орфей & Эвридика», вышедший в 2018 году. Концепция альбома основывается на адаптации древнегреческого мифа об Орфее и Эвридике в реалиях современного шоу-бизнеса.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»
Другие события
-
15 августа, суббота , 11.00
Что ищут черные археологи в Саблинских пещерах и куда путешествуют водопады, расскажет ученый
Сейчас река Тосна впадает в Неву, а 11 тыс. лет назад — прямиком в Иольдиевое море. Сейчас его нет, а когда-то берег тянулся от территории нынешней Швеции. Драматичную историю этих мест, с участием трилобитов и черных археологов, узнаем 15 августа непосредственно на месте действия, от эволюциониста Ивана Квасова. 12+
-
Николай Мартон у аппарата, подростки в мессенджере. Александринский театр запускает «Другую сцену»
16 августа Александринский театр запускает мультижанровую программу «Другая сцена», в рамках которой вас ждут разговоры с народными артистами по телефону, музыка микробиома, подростковые истории и онлайн-читки новых пьес.
-
Kino Corner откроется магией, «Мозгобойней», концертом Тоси Чайкиной и других
16 августа в Петербурге начинает работу новое творческое пространство — в дальних дворах территории Ленфильма появится кино-кластер Kino Corner, который будет открыт для всех по выходным. В программе открытия — «Мозгобойня», фотовыставка Анны Цветковой, а также музыка: запланированы выступления Тоси Чайкиной, Алисы Гребенщиковой, коллектива «Дунаевский Orchestra» и других артистов.
-
В Петербурге откроют филиал «нехорошей квартиры»
Огромная коммуналка со скрипучими дверями, в дебрях которой пропадают люди. А полночь 3 мая 1929 года проходит бал сатаны – с «чудовищном по размерам бассейном», обезьяним оркестром и покойниками, вываливающимися из камина. Если не страшно очутиться в «нехорошей квартире» из «Мастера и Маргариты» Булгакова — с 13 августа по 11 октября отправляйтесь в музей Ахматовой в Фонтанном доме. 14+.
-
20 августа, четверг , 20.00
Animal ДжаZ дважды сыграет акустику на крыше
Петербургская рок-группа Animal ДжаZ прерывает вынужденное молчание: 20 августа коллектив даст акустический концерт в полном составе. Местом проведения мероприятия станет крыша HI-HAT на Аптекарском проспекте (16+).
-
28 августа, пятница , 20.00
Стихи, Гагарин и Херсон: группа "Ундервуд" закончит лето концертом
В последние дни лета, а именно 28 августа, группа "Ундервуд" собирает в Петербурге поклонников. Концерт состоится на открытой крыше HI-HAT, а в сет-лист войдут проверенные временем и народной любовью хиты коллектива. (16+)
Чем заняться 14 – 16 августа: концерты во дворах Ленфильма, детектив в барах, Цой на Дворцовом мосту и поездка на древнее море
Новости
-
-
14 августа 2020 - Фильм о Михаиле Горшеневе с элементами анимации может выйти в 2022 году. Создатели претендуют на господдержку
-
14 августа 2020 - Little Big выпустили новый клип, в котором стали едой: тако против Пухляша, Ильич в одежде из лапши
-
14 августа 2020 - Россиянка нашла свою фотографию из Дубая на обложке нового альбома Deep Purple
-
14 августа 2020 - Покрас Лампас создал новые работы в Екатеринбурге, и их сразу испортили хейтеры. Художник попросил горожан о помощи
-
13 августа 2020 - Минкульт предложил приглашать больше зрителей на музейные мероприятия и расширить экскурсионные группы
Статьи
-
14 августа 2020, 20:35На площади позади Центрального выставочного зала «Манеж» возвели «Лабиринт кириллицы». Заблудиться в нем вряд ли удастся, а вот потеряться в тонкостях русского языка — просто: уличный проект посвящен истории отечественной письменности, начертанию букв — в частности. Но это лишь часть проекта «Тридцать три знака»: еще одна его составляющая — серия остроумных художественных инсталляций на городских улицах.
-
13 августа 2020, 10:15Споры о легализации уличного искусства в Петербурге ведутся не первый год: они обостряются в моменты, когда коммунальщики закрашивают изображения всем известных личностей, как это произошло с Иосифом Бродским, и ослабевают в периоды без скандалов. Параллельно с «уличными войнами», в конце июля было объявлено о том, что при поддержке Смольного и ЗакСа в городе организуют школу граффити. И рисовать там будут «патриотичные» работы. Корреспондент «Фонтанки» узнал, где спрятаны сотни артов художников, которые не собираются рисовать по указке, и оказался в заброшенном цехе, в закрытом санатории и на рынке, которые можно хоть сейчас превращать в арт-пространства.
-
11 августа 2020, 21:47«Фонд кино» в прямом эфире 11 августа провел питчинг проектов кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства. Свои работы на суд представили десять участников. О значительной части фильмов было известно и ранее: на них уже просили денег у государства и либо не получили, либо не хватило из-за коронавируса. Тем не менее, долгий запрет съемок и туманные перспективы работы кинотеатров, вкупе с изменением курсов валют и смещением рабочих графиков артистов, внесли значительные коррективы, вернув процессу интригу.
-
11 августа 2020, 10:25Организаторы петербургских уличных фестивалей после месяцев неопределённости начинают строить планы на будущее. Концерты и зрелищные мероприятия под открытым небом в городе вопреки коронавирусу разрешено проводить с 8 августа. Некоторые пространства уже на этой неделе обещают выложить новую программу сезона и объявить о своём возвращении, другие же загадывать пока не рискуют и хотят провести хотя бы то, что планировали на начало лета. Вот только вновь обретённое «право на воздух» большинству промоутеров не поможет.
-
-
08 августа 2020, 10:33
-
06 августа 2020, 14:11
-
02 августа 2020, 11:42
-