Николай Мартон у аппарата, подростки в мессенджере. Александринский театр запускает «Другую сцену»Версия для печати
16 августа Александринский театр запускает мультижанровую программу «Другая сцена», в рамках которой молодые режиссеры, драматурги, хореографы, композиторы и медиахудожники экспериментируют с онлайн-форматами. Пилотная версия проекта — «Драма на шоссэ» по пьесе Бориса Акунина — вышла еще в мае. Рассказываем что вас ждет в августе.
«Театр у аппарата», 16 и 29 августа, 3 сентября в 19.00, официальный YouTube-канал театра. (16+)
Режиссер Антон Оконешников и драматург Алина Шклярская придумали аудиальный интерактивный «Театр у аппарата», который даст возможность 12 участникам поговорить с теми, кого зрители Александринки не раз видели на сцене — народными артистами Эрой Зиганшиной, Николаем Мартоном, Сергеем Паршиным и другими, послушать в их исполнении фрагменты из произведений Достоевского, Кафки, Бунина, потравить театральные байки. Для этого необходимо дозвониться по специальному номеру, который появится перед трансляцией в официальных аккаунтах театра. Это будет не просто разговор по телефону: современные технологии, которыми в избытке располагает Новая сцена Александринки, и сложная звуковая партитура, сочиненная командой проекта, создадут необходимый эффект присутствия, воссоздав из знакомых шумов и звуков театр, поставленный пандемией на паузу.
«Оркестр микробиом», 18 августа в 19.30, 21 августа в 15.00, официальный YouTube-канал театра. (12+)
Если взять микробиом, обитающий в разных частях человеческого тела, поместить его на чашки с питательной средой, а затем сфотографировать размножившиеся колонии, то полученный результат (местоположение, размер, плотность расположения) можно перевести в музыку. «Оркестр микробиом» — художественный эксперимент на стыке науки и искусства, исследует допустимость воздействия друг на друга людей, механизмов и микроорганизмов. В процессе исполнения музыканты под управлением композитора и медиа-художника Андрея Бундина будут извлекать звуки, полученные с помощью формул, на основе научных и математических данных.
«Оркестр микробиом»
Фото: пресс-служба Александринского театра
«Через час», 21 и 24 августа в 20.30, WhatsApp. «12+»
В документальном социальном форум-театре будет использован мессенджер WhatsApp. В основе материала — реальные истории подростков, которые и станут актерами. В течение 60 минут участники попробуют понять, чего им хочется от жизни и к чему они стремятся, а также разобраться в себе и нащупать верное отношение к происходившему и происходящему с ними. Невозможность определить обладателей голосов тех, кто будет произносить монологи, позволит сохранить анонимность каждого и доверительность общего разговора. Для желающих принять участие в спектакле необходима регистрация.
«Через час»
Фото: пресс-служба Александринского театра
В рамках «Другой сцены» также пройдут онлайн-читки пьес драматургов-магистрантов Новой сцены «День благодарения». Драматурги Маша Всё-Таки, Полина Коротыч и Даша Че, режиссеры Олег Христолюбский, Михаил Смирнов и Ярослав Морозов и зрители испытают онлайн-пространство на прочность.
В «Дне благодарения» (22 августа, 15.00) начинающего драматурга Даши Че (Дарья Кухаренко) и режиссера Ярослава Морозова русская эмигрантка Хелен мечется между «американской мечтой» и идеальной индейкой, ожидаемо утрачивает себя, но находит мужчину по имени Джо. (18+)
В «Крабовом мясе» (23 августа, 19.30) драматурга Полины Коротыч и режиссера Михаила Смирнова к героине по имени Алиса прибывает с визитом родной брат Андрей. Они снимают любительский фильм с макетом пианино в главной роли, гуляют, общаются с родителями в скайпе, а затем начинается монтаж. (18+)
В «Птице» (13 сентября, 19.30) драматурга Маши Всё-Таки и режиссера Олега Христолюбского главный герой бродит туда-сюда по лестнице, по кругу, по временам года. В ожидании некой птицы строит кормушку. Дождется ли и имеет ли это значение – остается загадкой. (18+)
Наталия Эфендиева
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