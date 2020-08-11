Kino Corner откроется магией, «Мозгобойней», концертом Тоси Чайкиной и других

16 августа в Петербурге начинает работу новое творческое пространство — в дальних дворах территории Ленфильма появится кино-кластер Kino Corner, который будет открыт для всех по выходным.

Kino Corner откроет свои двери в полдень, в программе — интеллектуальная игра «Мозгобойня», фотовыставка Анны Цветковой, а также музыка: запланированы выступления Тоси Чайкиной, Алисы Гребенщиковой, коллектива «Дунаевский Orchestra» и других артистов.

Кроме того, все желающие смогут посетить гончарную мастерскую и музей магии. Что именно представляет собой последний — пока неизвестно.

Известно и расписание на 22-23 августа. В расписании значатся не менее интересные события: например, в субботу театр «Мимокрокодил» сыграет спектакль «Лунь», вечером выступят поэты Андрей Некрасов и Ваня Пинженин.

В воскресенье, 23 августа, помимо показа мультфильма актрисы Валентины Коровниковой и игр для детей на английском языке ожидается концерт молодой петербургской рок-группы «Не’мой фронт». Полное расписание и подробности смотрите на официальном сайте пространства.

Напомним, «Фонтанка» следила на преображением пространства: заходила во дворы еще до начала работ, и посетила их в процессе подготовки к открытию.

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Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»