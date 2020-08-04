В Петербурге откроют филиал «нехорошей квартиры»Версия для печати
Огромная коммуналка со скрипучими дверями, в дебрях которой пропадают люди. А полночь 3 мая 1929 года проходит бал сатаны – с «чудовищном по размерам бассейном», обезьяним оркестром и покойниками, вываливающимися из камина. Если не страшно очутиться в «нехорошей квартире» из «Мастера и Маргариты» Булгакова — с 18 августа по 11 октября отправляйтесь в музей Ахматовой в Фонтанном доме. 14+.
«Осенью 1935 года она пришла к нему уже как знакомая. Обратилась за советом, а может быть, и за помощью в связи с арестом Левы и Пунина. Эта помощь была оказана, кажется, в составлении текста письма Сталину и — /…/ — он ей посоветовал написать письмо от руки, не на машинке», — вспоминал театровед Виталий Виленкин.
Сложно выбрать в российской литературе XX века имена более разные, чем Анна Ахматова и Михаил Булгаков. Ленинград – или Москва; гармоничная, как античный мрамор, форма ее поэзии – или разгул фантазии и дьявольщина в его прозе. Тем не менее общего много: эпоха и атмосфера, в которой жили оба литератора. Ахматову на партийных заседаниях называли «невероятной блудней», Булгакова — «литературным уборщиком». И письма Сталину, действительно, пришлось писать обоим.
Фото: akhmatova.spb.ru/
Восстановить связь взялся петербургский музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. С 18 августа здесь открывают выставку «Анна Ахматова. Михаил Булгаков. Пятое измерение» — а фактически филиал «нехорошей квартиры» из «Мастера и Маргариты». В музее выстроят огромную коммуналку: в ее дебрях можно будет затеряться, а можно – узнать больше о творчестве писателей, например, увидеть их чернильницы и рукописи, страницы рабочих вариантов «Поэмы без Героя» и романа «Мастер и Маргарита».
«Из «нехорошей квартиры» не по своей воле исчезают люди. В Фонтанном Доме это было реальностью: из квартиры №44 под конвоем уводили Николая Пунина и Льва Гумилева», — отмечают авторы выставки. Материалы они собирали и в собственных фондах, и в московских музеях, библиотеках, архивах – и даже в киевском Доме-музее Булгакова.
Подробности о часах работы смотрите на сайте и в соцсетях музея. Выставка проработает до 11 октября. 14+.
Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»
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