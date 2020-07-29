Фото: pixabay.com ДК Лурье покажет, где царь внуков на спине катал и где Шнур свой BMW заякорил Версия для печати Tweet

Вот тут Феликс Юсупов, навсегда покидая свой дворец, увозил полотна Рембрандта; а тут в опале умирал полководец Суворов; а там 18-летний Пушкин читал «Вольность», которую при его жизни, понятно, не напечатают. ДК Лурье последний месяц лета плотно осядет на воде: наши гиды — Анна Маркович и сам Лев Лурье. 12+

Все вышеперечисленные эпизоды — это то, как выглядит Петербург с воды, уверяют в ДК Лурье. И мы не просто плывем на теплоходике вдоль набережных, мы плывем сквозь время. Поэтому можем увидеть на месте нынешней элитной недвижимости прачечную Императорского двора, а историческая арка вдруг становится личным гаражом музыканта Шнура. И там, где мы плывем, зимой на рубеже XIX-ХХ веков ходили трамваи — шпалы и рельсы были уложены по льду. Гид Анна Маркович даже привычный туристический маршрут представит «не по-туристически».

А в другие дни отправимся по рекам и каналам в компании самого Льва Лурье. Тут устроители даже не придумывают заманчивый анонс, потому как это излишне — пишут просто: «Лев Лурье расскажет про город, про здания, мимо которых мы проплывём, но главное — о великокняжеских дворцах».

На теплоходе есть крытая часть, дадут пледы и индивидуальные наушники, чтобы держать положенную дистанцию. Экскурсия «Петербургская вода» — 4 и 18 августа, в 19.00. Водная экскурсия со Львом Лурье — 7 и 14 августа в 19.00, 22 и 29 августа — в 15:00.

Александра Шеромова